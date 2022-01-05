【食不安心】飲掛耳式咖啡驚見巨型蟲屍　網民發文警世：沖之前要檢查吓

▲ 飲掛耳式咖啡驚見巨型蟲屍，網民發文警世。

不少上班族都喜歡喝咖啡提神，掛耳式咖啡是其中一個方便的選擇。不過，近日有台灣網民分享，指沖完掛耳式咖啡後，一看濾袋，竟發現內裏有一隻巨型昆蟲屍體，相當噁心。

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根據台媒報道，該名網民在Facebook群組「爆料公社」發文，指在家沖泡掛耳式咖啡，連續倒了兩次熱水，當時未覺有異樣，但當喝完咖啡，打算丢掉濾袋時，竟發現咖啡渣中竟有一隻巨型昆蟲屍體，懷疑蟲子本來藏在咖啡粉中，被熱水燙死後，才浮到咖啡渣的表面。

超大一隻蟲，噁心感爆棚！

▲ （Facebook群組「爆料公社」）

事主後來致電咖啡包的廠商，對方表示咖啡豆經過高溫烘培及研磨，懷疑蟲子原來就在濾袋中。事主表示，廠商不斷道歉，並稱要贈送咖啡禮盒，但他心想「誰還敢喝啊」。他又提醒網友，沖掛耳式咖啡時，撕開包裝後要稍微檢查一下。

不少網民留言表示，「喝完才發現真的超噁心」、「濾掛原來是封好的，從來沒想過要檢查」、「下次再泡可得看清楚了」。

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責任編輯：羅嘉欣