籌辦學界活動　共建正向人生　華永會推動青少年生命教育

華人永遠墳場管理委員會（華永會）創立於1913年，今年將邁向110周年。華永會一向熱心公益，自1991年起資助本地非牟利團體推動超過3,300個項目，受惠人次數以百萬計，累計捐獻超過港幣10億元。熱衷慈善公益的華永會已全面革新形象，以「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念為長遠發展目標，將正向思維、生命道德教育、人性化概念及社會貢獻元素融入設施服務及慈善工作中。近期華永會於「正向創藝 閃耀人生」比賽及「華永跳繩及德育推廣計劃」分別加入了正向心理學及德育元素，深受學界歡迎。

▲ 華永會外部事務委員會主席陳穎文展望未來華永會將會圍繞家庭、學生、家長等舉辦與生命教育有關的慈善工作。

學生認識正向心理學



由華永會主辦的「正向創藝 閃耀人生」比賽，鼓勵全港中小學生透過故事構建正向、樂觀、活力的人生。比賽以幸福感為主題的故事—「閃耀的星星」，通過書法、填色、繪畫創意藝術比賽，給予同學思考及創造空間，協助學生認識正向心理學，推動生命教育。



「正向創藝 閃耀人生」比賽主要分為四項：硬筆書法比賽、毛筆書法比賽、填色比賽、繪畫比賽，適合小一至中六學生參加。得獎者最高可獲港幣3,000元獎學金、獎盃及獎狀，繪畫比賽的作品有機會以壁畫形式於華永會設施內展示。所有參賽者也可免費申請參與證書一張。比賽現正接受報名，截止日期將延至2022年2月28日。

詳情及報名：https://www.competition.bmcpc-shine.org.hk



華永會特設最踴躍參與學校/團體獎，為得獎學校或團體提供免費「正向．生命教育講座」乙場，由心理學家向家長、教師及社工分享與青少年逆境同行的技巧與實戰策略，推廣正向人生的理念。華永會於2021年11月與家校會舉辦同類型的正向心理學講座，反應熱烈，並計劃於今年加開講座。

▲ 華永會於2021年11月與家校會舉辦同類型的正向心理學講座，反應熱烈。

跳出健康「善亮人生」



另一個大型項目「華永跳繩及德育推廣計劃」由華永會、新界區體育總會合辦，以及中國香港跳繩體育聯會協辦。計劃旨在社區裏透過跳繩運動培養健康生活，提高體育精神和團體意識，推廣德育理念及「善亮人生」理念予參加學生，參加人數已超過17,000人。



計劃會選拔出具有天份及潛力的中小學生，免費提供有系統跳繩訓練。計劃亦舉辦全港性跳繩錦標賽，2021年度的「華永盃跳繩錦標賽暨公開賽2021」已於去年11月21日假香港單車館圓滿舉行，吸引了全港跳繩愛好者到場互相切磋觀摩，比賽參加人數接近900人。華永會期望未來能繼續舉辦同類型活動，藉運動修鍊他們的身心，灌輸正向德育理念。

▲ 「華永盃跳繩錦標賽暨公開賽2021」吸引了近900位跳繩愛好者、計劃參加學生參與比賽。

致力促進跨代共融



華永會年度慈善捐款計劃已經超過30年，未來將繼續以推動者的角色，支持各類型與生命教育有關的慈善工作，期望達致1+1大於2的效果。華永會相信生命教育、正向教育對大眾，尤其兒童、青少年非常重要，冀能與不同的機構合作開展跨代共融的計劃，亦會繼續透過「華永跳繩及德育推廣計劃」等同類型活動，將「善亮人生」的理念融入學界、體育、文化及演藝等活動，讓青少年及其家庭同樣受惠。



華永會2022年度慈善捐款計劃已於1月14日起接受申請，捐款計劃涵蓋「生命教育」、「社區建設」及「工程及購置」三大類別。截止申請日期為2022年2月21日。

申請2022年度慈善捐款計劃：https://www.bmcpc-shine.org.hk/application



華人永遠墳場管理委員會



創立年份：1913

華永會 – 善亮人生 網站：www.bmcpc-shine.org.hk

華永會 – 永懷人生 網站：www.bmcpc.org.hk



（特約）