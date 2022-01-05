【性侵妹妹】港女童年遭哥哥性侵暴打　媽媽袒護兒子漠視女兒

▲ 一名港女在網上發文，分享童年遭受哥哥性侵及暴打的往事。

父母偏心令子女難受，一名港女日前在網上討論區「Dcard」發文，憶述童年遭大5歲的哥哥性侵及暴打的往事。她指母親得知事件後，沒有安慰她，反而袒護兒子，禁止她向外人提起事件。港女有感媽媽重男輕女，心酸地指「我都好想你望下我，點解你永遠都要保護你個仔？」。

10歲遭性騷擾

現年20歲的事主在文中指出，哥哥比她大5歲，兩人自小關係不好。她憶述10歲時，哥哥趁父母還未歸家，看電視時突捉着她的手摸下體。事主受驚不懂反抗，指「第一次接觸男仔嗰度，雖然滿足咗好奇心，但又同時覺得不安」。隨後一年兩人不時互摸及口交，期間哥哥更欲嘗試進行性行為，所幸沒有成事。

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過了一段時間，這種不正常的關係才終止。事主原以為哥哥變得懂事，不會再如此對待她，怎料自己仍舊被打，「我只係佢發洩暴力同性嘅對象」。事主中三時哥哥到外國升學，某天哥哥喝醉致電母親「告解」，稱後悔小時候這樣對待妹妹，更指要回香港向她下跪認錯。

媽媽袒護兒子

母親得知後忍不住哭泣，叫事主不要對外人提起事件。哥哥酒醒後回復常態，仍舊一回港便打她，甚至有次特意在她面前露出下體，令她感煩擾。事主向母親分享時，母親顯得不耐煩，更袒護兒子，稱他小時候遭受父親家暴，「佢都好慘」。

事主直言媽媽「重男輕女」，對方隨即發難，稱「你想我點？係咪想頭家散？係咪要報警？你係咪想我死？」。她聽後感心酸，指不只哥哥受家暴陰影，自己同樣受壓力，更曾因母親偏心而陷抑鬱：

嗰排成日想自殺、自殘，寫遺書，我都好想你望下我，點解你永遠都要保護你個仔？你可唔可以保護下我？

哥哥在隔離後將回家居住，事主坦言感不安，「每日都好似倒數咁，好驚佢又發癲打我」。帖文引來網民回應，不少網民同情事主的遭遇，建議她有能力時馬上搬走：

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責任編輯︰王明芳