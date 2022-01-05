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【跳蚤藏耳】耳朵痛以為耳屎硬化　6歲童求醫揭耳蝸藏肥大跳蚤

健康 17:28 2022/01/05

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一名6歲男童耳朵痛，求醫時發現耳蝸有一隻肥大的跳蚤。

跳蚤防不勝防？馬來西亞雪蘭莪州一名6歲男童耳朵痛，母親以為耳屎硬化所致，惟後來發現是跳蚤作祟，遂往求醫，醫生取出一隻肥大跳蚤，畫面驚人。

最新影片：

《星洲網》報道，男童莫哈莫達米茲起床後表示耳朵痛，母親胡絲娜以為是他沒挖耳屎所致，加上之後沒發現他有異樣，沒再表示疼痛，故不以為然。惟後來她看到長子傳來幼子的相片，才發現幼子耳蝸內有一隻跳蚤。

往診所求醫時，醫生為男童取出一隻大跳蚤，表示驚訝，但幸而沒爬進耳朵內。其後，經醫生詳仔細檢查，確定耳蝸再無跳蚤，母子才安心。母親表示，幼子很喜歡貓，常與之一起睡覺，懷疑跳蚤是由貓身上跳到兒子身上。

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蚤的防治方法

根據食環署的《防治蟲鼠手冊》，蚤的成蟲體扁無翅，但後足發達，擅於跳躍，且具刺吸式口器，吸食溫血動物的血液，營寄生生活。本港有記錄的品種包括：人蚤（Pulex iritans）、寄生在貓身上的貓櫛首蚤（Ctenocephalf-des fels）、寄生在狗身上的犬櫛首蚤（Ctenocephalides canis）等。

蚤的成蟲在寄主巢內吸血所排出的已消化和未消化的血便糞粒，是許多蚤類幼蟲的重要食料及營養要素，故此在寄主出沒範圍進行清潔及吸塵均有助控制蚤的滋生。

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責任編輯：羅嘉欣

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