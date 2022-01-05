【絕世好同事】64歲認知障礙工人獲贈退休厚禮　同事合力捐246天年假助提早退休

▲ 意大利一間工廠員工合力捐假，助患有認知障礙的同事提早退休。

意大利一名64歲工廠雜工因患有認知障礙症，健康每況愈下，然而他還有大約兩年多才能獲得退休金，為此他只有堅持身體不適仍繼續工作。一眾同事得悉他的情形後，竟主動捐出自己的年假給他，而公司亦承擔餘下的工作日數，令他得以即時退休，回家養病。

據《紐約時報》（The New York Times）報道，64歲的Alfredo Lupi是意大利米蘭東南部工業城市格拉菲尼亞納（Graffignanam）一間工廠的雜工。自小患有認知障礙的他，健康狀況逐漸變差，然而他距離退休仍有兩年多時間。為了領取退休金，即使身體不適，他仍堅持每日工作。

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上月初某一晚，Alfredo Lupi突然收到一眾同事驚喜通知，他已經可以「退休」。當他感到錯愕，後來才得悉工廠上下50位同事合力捐出年假送給他，助其提早退休。這些同事捐出的年假由數天至十數天不等，最後合共有246天。

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雖然年假天數雖未致於能讓Alfredo Lupi即時退休，但慶幸公司其後表示願意承擔餘下日數，因此他能在受薪情況下即時回家休養。有份轉讓年假的女同事Piera表示，在近數個月，目睹Alfredo Lupi愈來愈疲憊，工作出現困難，而今次捐假就是一次「團結的成果」：

這是我們集體可以為他做的事。我們放棄了少許休息時間，但能幫助他更重要。

工廠第三代傳人Pietro Senna表示，工廠裡絕大部分員工都將整個職業生涯投放在工作上，為了工廠付出，公司不能沒有員工，而當員工需要公司時，公司就在這裡：

你可能會覺得這是一份厚禮，但我們卻認為是團結公司的一次重要投資。

據報，意大利愈來愈流行「捐贈年假」的做法，過去曾有一名在職媽媽獲贈3年有薪假，讓她能照顧有殘障的兒子。

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責任編輯：羅嘉欣