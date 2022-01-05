【愛上我的衰神】謝雪心溺愛兒子終釀悲劇　馬貫東崩潰憤慨演技大爆發

▲ 馬貫東演出受讚。

由胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、馬貫東、麥美恩等參演的《愛上我的衰神》以跨越維度的奇幻愛情做主線，以超乎想像的包裝手法，帶出不同的感人貼地小故事。

除了主線故事發展追看性強，支線故事發展同様引起關注及討論，包括包包（麥美恩飾）與美食主播（程浩駿飾）、Santino（馬貫東飾）與龐太（謝雪心）的兩段跨維度關係。

日前一集講Santino原來生成是資質較差的小孩，但母親龐太（謝雪心飾）卻不願面對現實，為了讓兒子「感覺良好」，不斷在其身邊造假。「怪獸家長」龐太在Santino小時候已好寵佢，為了兒子甚麼都做得出。Santino長大後更用錢收賣上司及同事，希望照顧寶貝兒子。

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馬貫東演出富層次

龐太又曾訛稱火龍果做「王子果」，令Santino自小以為「王子果」是昂貴水果，長大後四處炫耀食「王子果」。日前一集講到他26歲才得知原來一直被母親欺騙，最後母子反目，自尊心受挫的Santino之後更遇上車禍身亡。

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雖然只是簡單數個場口，馬貫東成功演繹出認叻、佻皮、憤怒、純真及傷心等不同的心理狀況，獲網民大讚好戲：「馬貫東同胡鴻鈞真係做到撕心裂肺嘅痛苦感覺，兩個都做得好好」、「估唔到火龍果故事係咁」、「主角出色，配角仲出色」、「套劇愈嚟愈正，真係唔捨得咁快結局」。

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另外，轉眼進入結局周的《衰神》，各大小故事線真相愈揭愈多，殺死主角小渝的兇手亦終現真身，他是小渝中學美術老師哲人（許俊豪Lincoln飾）。Lincoln是次角色「表面斯文、內裏陰沉」，相當難演；昨晚Lincoln發狂兼追殺學生版小渝（區明妙飾）一幕，其兇狠眼神更讓網民看得心慌慌。

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「港版周子渝」區明妙

Lincoln受訪時坦言開心，並透露為了角色付出了四個第一次：「今次係我簽咗無綫之後首次演咁重要嘅角色，都好難忘架，因為我獻出咗螢幕初吻、第一次除衫、第一次拍好激嘅打戲、同埋第一次做奸角。」他又笑指為了「成魔」，看了不少驚慄電影及劇集：「我覺得個角色表面睇落愈冇嘢，出嚟效果會愈恐怖，所以拍嗰時，我好多時係內心諗住邪惡嘢，但另一方面就諗辦法壓抑嗰種嚟自邪惡嘅興奮。」

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而《衰神》還有不少新鮮面孔，包括「港版周子瑜」之稱的區明妙，及曾於《媽媽的神奇小子》中飾演少年版蘇樺偉的年輕版北河馮皓揚，有網民感嘆：「TVB真係需要多啲新面孔」。