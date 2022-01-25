【對抗濕疹】T字位鼻翼紅腫皮屑脫落　面部濕疹成因或與情緒緊張有關

▲ 面部濕疹成因或與情緒緊張有關

前文提及手腳掌處濕疹的成因及護理，其病種包括汗皰疹、富貴手及異位性皮膚炎。面部濕疹類型與手腳病況略有不同，面部濕疹成因多為異位性皮膚炎及脂溢性皮膚炎。

異位性皮膚炎為身體對特定物質的過敏反應，例如堅果、雞蛋、蝦蟹貝殼類海鮮或家居的塵蟎等。由於每人的過敏對象很不相同，建議可考慮往皮膚科醫生作皮膚致敏原測試，了解自己對何種食物或接觸物敏感，以免過分戒口。

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反觀脂溢性皮膚炎，即使為濕疹的病因之一，但情況與身體過敏反應密切關係，其成因反而為皮膚皮脂分泌旺盛，並因身體免疫力下降，皮屑芽胞菌乘機肆虐滋生。患處紅腫，或不痕癢，但有嚴重的皮屑脫落現象，而受影響範圍多為面部T字位、鼻翼旁、下巴、耳腔或耳後處。

若懷疑患上脂溢性皮膚炎，切忌勿為皮膚患處塗搽任何刺激性護膚品。面部亦不宜用過熱清水或過於頻繁清潔面部，以免刺激油脂分泌，加劇病況。對於保濕用品，只宜搽上小量以保護皮膚角質層，免外界物質滲透及刺激內皮。

在中醫處理方法，筆者理解脂溢性皮膚炎多與情緒緊張及體質濕熱有關，建議患者應有良好作息習慣，包括充足運動及睡眠時間。飲食少吃辛辣、高糖份、煎炸物、肥肉及精製食品，平常多吃蔬果，以增強身體免疫力及緩和旺盛的皮脂分泌。按經驗，輕症患者除遵從以上建議外，平常可另服中藥保健茶，幫助平衡油脂分泌。對於口乾、小便黃、大便秘結者，可煎服菊花、連翹、百部各10克，及清水250毫升煎煮半小時的藥茶，一星期煎服兩次。

重症患者若皮膚濕疹症狀嚴重，建議仍需考慮西醫協助，外搽內服以控制傷口及感染；另可作中醫診治，協同治療皮膚炎症，固本改善體質，幫助維持長期療效。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈面部濕疹〉