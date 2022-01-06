【超市大搜查】《LDK》評測2021年度日本AmazonTOP20美妝產品　多款強效保濕美白抗皺產品上榜【附完整名單】

▲ 《LDK》評測2021年度日本AmazonTOP20美妝產品。

踏入2022年，《LDK》總結去年日本Amazon頭20款最暢銷的美妝產品名單，並就著每項產品，列出《LDK》去年測試的相關產品評分及表現。頭20款最暢銷的美妝產品包羅萬有，除了最常見的美白產品、精華、爽膚水、面霜、抗皺眼霜、粉底液，亦包括梳、美容花灑、雙眼皮膠水等各種產品，大家不妨參考。

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TOP 11至20位

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TOP 10

當大家以為最暢銷產品會是護膚品時，實際上第1、2位的產品都並非護膚品。第1位的產品是美容花灑，第2位則是梳。《LDK》提到，奪得第1位的「AQUA BULLE Bonheur 美容花灑」不但溫和而且清潔力強，開啟面部護理噴霧模式時，更可以在5秒內徹底清除毛孔中的污垢。至於第2位的「MAPEPE 天然楓木多功能髮梳」則有助打理頭髮，令頭髮閃亮。

而護膚品中最暢銷的，則是奪得第3位的「Kanebo Lissage Wrinkle Shooter」，《LDK》讚揚這款產品對「已令人放棄」的深層皺紋也有效。

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責任編輯：楊宛茜