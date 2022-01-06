  • 23°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】《LDK》評測2021年度日本AmazonTOP20美妝產品　多款強效保濕美白抗皺產品上榜【附完整名單】

保健美顏 11:51 2022/01/06

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

《LDK》評測2021年度日本AmazonTOP20美妝產品。

踏入2022年，《LDK》總結去年日本Amazon頭20款最暢銷的美妝產品名單，並就著每項產品，列出《LDK》去年測試的相關產品評分及表現。頭20款最暢銷的美妝產品包羅萬有，除了最常見的美白產品、精華、爽膚水、面霜、抗皺眼霜、粉底液，亦包括梳、美容花灑、雙眼皮膠水等各種產品，大家不妨參考。

最新影片推介：

TOP 11至20位

    點擊圖片放大
    +8
    +7

TOP 10

當大家以為最暢銷產品會是護膚品時，實際上第1、2位的產品都並非護膚品。第1位的產品是美容花灑，第2位則是梳。《LDK》提到，奪得第1位的「AQUA BULLE Bonheur 美容花灑」不但溫和而且清潔力強，開啟面部護理噴霧模式時，更可以在5秒內徹底清除毛孔中的污垢。至於第2位的「MAPEPE 天然楓木多功能髮梳」則有助打理頭髮，令頭髮閃亮。

而護膚品中最暢銷的，則是奪得第3位的「Kanebo Lissage Wrinkle Shooter」，《LDK》讚揚這款產品對「已令人放棄」的深層皺紋也有效。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

責任編輯：楊宛茜

身體護理 面部保養 美容 保濕 美白 美妝 護理

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘