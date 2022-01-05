【上訴終院】涉管有48條膠索帶罪成判囚　地產經紀准向終院申上訴

▲ 地產經紀被裁定管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪成，就相關法律爭議申請上訴至終院。（資料圖片）

地產經紀於2019年區議會選舉當日，在維園被搜出身上管有48條膠索帶，經紀早前被裁定管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪成，判囚5個半月。經紀不服上訴再被駁回後，就相關法律爭議申請上訴至終院，上訴庭今（5日）頒下判詞，確認經紀提出的4項有關膠索帶是否屬於中「其他適合作非法用途的工具」的爭議，涉及重大及廣泛重要性。

涉案上訴人陳俊傑早前上訴時，控辯雙方主要爭議膠索帶是否屬於《簡易程序治罪條例》17條條文中「其他適合作非法用途的工具」。有關上訴被駁回後，上訴人再向上訴庭申請上訴至終院，並提出法律爭議。

有關爭議經書面處理後，上訴庭今頒下判詞，裁定4項法律爭議涉及重大及廣泛重要性，其中兩項爭議包括在正確詮釋《簡易程序治罪條例》17條有關有意圖而管有攻擊性武器等的條文時，條文中所指「其他適合作非法用途的工具」的意思，以及所謂「非法用途」是否需與條文中的「撬棍、撬鎖工具、百合匙」屬類似用途。

其餘兩項爭議則是在正確詮釋《簡易程序治罪條例》17條下，條文中的「意圖將其作任何非法用途使用」的意思，以及所謂「任何非法用途」，又是否需與前文所述的工具有類似用途。

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記者：楊詠渝