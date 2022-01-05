新婚夫婦以人壽保險　為子女籌謀升學安全網

生活中少不免會有始料不及的事，為自己設想早日展開財務規劃，往往可以在突發事情上成為及時的支援。以下新婚劉小姐的事例，全因她洞悉先機，投保了合適的人壽保險作為自己的安全網，才可為計劃以外的小生命送上一份保障。

利用分紅壽險計劃 守護預算以外之小生命的來臨

剛剛結婚三十出頭的劉小姐，已有一份壽險計劃為自己及另一半提供保障，她每年的保單供款約36,000港元，而因該壽險計劃適用於保單逆按揭，她計劃將來退休時把保單抵押，以每月領取一筆款項作生活之用。劉小姐投保時沒有計劃生小孩，然而3年後的今天她意外懷孕，要開始為整個家庭及小孩的將來打算。這份壽險計劃，除了讓劉小姐為摰親預備一份終身（需視乎不同保險公司對於終身的定義）的保障外，亦可作為其他用途。假設她希望在孩子就讀中學時安排他到海外升讀（約9年後），但因突如其來的匯率變動，或學費大幅提高等而面對資金壓力時，她可提取部分已隨時間再有所增長的保單現金價值（連同非保證紅利）作後備應急資金支援孩子，利用保單的增值潛力解決當下可能需要應付的財政壓力。

如何善用分紅壽險計劃 保障下一代

就劉小姐的案例而言，因她早已揀選了合適的分紅壽險計劃，即使遇上不在計劃中的事情，亦可按情況為她自己及孩子鋪路。在選擇壽險時，可留意供款期內的保費是否一直維持不變，保持同一水平的保費可讓保單持有人更容易預計個人的定期開支，幫助持有人更有效地理財。另外，亦可留意計劃有否提供保證現金價值、是否允許靈活運用週年紅利（如提取或繼續累積生息），以及能否將保單內的保證現金價值轉換為週年紅利，並儲存於保單內滾存生息等。認清投保的計劃是否能在儲蓄保值之餘，助你的財富增值。即使分紅壽險允許就突發情況提取已累積的價值，投保人亦應留意提款後的保單權益如保額、保證現金價值等會否受到影響。

最後，不論你的人生規劃如何，建議選擇合適的壽險以先保障自身保險需要，必要時更可成為下一代的後盾。在眾多不同的壽險計劃中，謹記留意其靈活性、保費結構變化及增長潛力，舖好理財之路，為應對未知之數做好兩手準備。

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