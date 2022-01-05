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【新春2022】東港城 X LEGO樂高雲霄虎城賀新年　6米高虎運當頭摩天輪+首度現身財神人仔

休閒消費 13:26 2022/01/05

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東港城與樂高首次攜手合作，於虎年將商場變身成樂高雲霄虎城。（商場提供）

今個虎年，將軍澳澳東港城將於1月13日至2月28日與樂高合作，推出「樂高雲霄虎城」新年主題裝置，一眾樂高人仔會換上醒目的虎年造型驚喜現身，與粉絲們在雲層上慶祝農曆新年。

場內設有3大打卡位，當中最吸睛絕對是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健（Andy Hung）主理的展品「福虎靈動賀新禧」。 而財神造型樂高人仔更會首次展出，另有6米高的樂高虎運當頭摩天輪及飛天舞獅。

現場同時設有3大巨型遊戲互動區，包括財源滾滾來、虎虎STUNTZ威，以及迷你樂高老虎拼砌室，挑戰成功更有機會贏取主題紀念品及The Point by SHKP積分。

財神造型樂高人仔會於東港城首次展出。（商場提供）

而The Point by SHKP會員只需憑1,000積分，即可參與每周積分挑戰榜，每周單場積分最高紀錄的The Point會員挑戰者，有機會獲得50,000積分及LEGO顆粒套裝（價值約$1,000）一份。

會員於東港城消費，憑$2,800即日電子消費，或5,000 The Point會員積分及$2,000即日電子消費，即可換領福虎獻瑞利是封兩包及全港獨家LEGO傳統人力車街景套裝。而憑5,000 The Point會員積分及$1,800即日電子消費，則更可換領LEGO傳統人力車街景套裝。

顧客憑消費或會員積分，可換領LEGO傳統人力車街景套裝及利市封。（商場提供）

樂高雲霄虎城
日期：1月13日至2月28日
地點：東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）
時間：10am-10pm

記者︰黃依情

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