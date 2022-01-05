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【王力宏離婚】被爆6年前已簽離婚協議　分產內容太寒酸李靚蕾爆喊心死

娛樂 13:43 2022/01/05

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王力宏李靚蕾被爆早簽離婚協議。

王力宏離婚事件，在李靚蕾連日發出聲明後，已暫告一段落，但事件仍有不少後續。有指王力宏在本周六將在台灣完成隔離，並將現身探望子女。另外，今日有媒體報導，指王力宏跟李靚蕾其實在在2016年已在紐約簽離婚協議。

王力宏離婚事件中，其中再常被談論是二人離婚後的資產分配，李靚蕾更常被想要王力宏的錢，令蕾神李靚蕾不甘挑釁多度發文反擊，更指不稀罕王力宏的錢和房屋，只要他一句真誠道歉。

【王力宏離婚】王力宏狠心P走張惠妹　阿妹經理人首度開腔回應緋聞

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今日在內地和台灣都有媒體報道，指王力宏與李靚蕾將會透過律師進行離婚協議，內容包括協商財產分割與孩子扶養權等。

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同時，亦有報導爆出，指王力宏李靚蕾早在2916年於紐約已簽離婚協議，同意對分財產。可是當王家一方拿出協議時，給予的金額卻十分寒酸，令李靚蕾看完即爆喊，拒絕簽字，更對這段婚姻徹底死心。

而至2019年，王力宏和李靚蕾仍在談判離婚協議，但李靚蕾當時未有提過王力宏出軌事情。王力宏與李靚蕾都在忙著就離婚一事進行談判，期間換過不少律師和專家諮商，可是依然未達成共識。

撰文 : TOPick柴犬出動

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