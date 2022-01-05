【新晉音樂人】Gareth.T獲姜濤讚具音樂才華　湯令山讀蔡繼有IB靠聽rap學成流利英語

▲ 22歲的Gareth.T（湯令山）獲姜濤點名讚具音樂才華。

在日前舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》擔任開幕表演嘉賓的Gareth.T（湯令山），獲姜濤在社交網站點名多謝為他創作多首歌曲，並讚揚Gareth是他今年最喜愛新世代音樂人。說得一口流利英語的他是土生土長香港人，出身名校保良局蔡繼有學校，在學生時期發掘其音樂才華。

與姜濤同年紀的Gareth現年22歲，被喻為是新生代最具潛力的R&B唱作歌手，給人第一印象一定是他的復古造型打扮。自2018年起，Gareth以獨立歌手身分開始在網上平台發表歌曲，作品一直以英文為主，加上他的ABC腔調，令人以為他是外國長大的孩子。

▲ Gareth在社交網站發文感謝姜濤賞識，認同對方所說︰「香港一定會變成亞洲第一」。（IG圖片）

去年姜濤邀請Gareth為他打造歌曲《Master Class》及「第九胎」新歌《鏡中鏡》，兩首歌Gareth都兼任曲、編、監的身份；而MIRROR最新推出的歌曲《12》也是出自其手筆，以上作品都獲得好評，吸引更多人賞識其音樂才華。

姜濤日前發表感謝文點名讚Gareth，更揚言Gareth是他今年最喜愛的新世代音樂人，

令我在頒獎禮上「口出狂言」的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性。

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姜濤之言令Gareth受寵若驚，留言回覆稱︰「使唔使咁呀？今年一齊加油，let goooooooo！」留言獲眾多「姜糖」俾like，並多謝他打開姜濤的內心，很高興他倆成為朋友，「期待你哋再合作」。

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Gareth說得一口流利英語，並唱出儼如Native Speaker的英文歌，一直被人誤會是ABC。其實Gareth是土生土長的香港人，在新界青衣成長，中學讀保良局蔡繼有學校的國際文憑課程（IB）。

Gareth的音樂天分在小學時期開始被發掘，他曾接受媒體訪問時提到，自己小學開始練習小提琴和鋼琴。不過，學校的音樂課一直以古典樂、音樂史為主，他不感興趣，直至有個學期來了一位英國黑人老師，教學生聽Michael Jackson等流行樂，從此打開了他的音樂世界。

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上到中學時期，Gareth愛上聽rap，尤其是美國歌手Eminem的歌曲，覺得rap「好型」，繼而認識更多美國rapper，從他們的歌曲學習英語，令他的口音接近了Native speaker，連寫歌都以英文為基礎，並發現了創作歌曲的樂趣，就像砌積木一樣好玩。

他形容自己在校園是毒男一名，在每天的午飯時間、小息都把握時間作歌，放學回家就躲在房間內埋首創作。他又積極參加校外的中小提琴和鋼琴比賽，其中在蔡繼有的學校網頁中顯示，2014-2015年度香港學校音樂節中，Gareth獲得中提琴獨奏的中級組冠軍。

他形容自己的成績OK，2017年大學選科時決定赴美國升學，入讀位於波士頓的伯克利音樂學院（Berklee College of Music），主修當代音樂寫作與製作、電子音樂製作和設計，去年5月正式畢業。

原本他打算留在紐約發展，因為疫情他返回香港，繼而認識了姜濤、Tyson Yoshi等新晉歌手，發覺香港樂壇變得熱鬧好玩，決定留港發展。

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責任編輯︰王明芳