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【鵲巢鳩佔】家姐回娘家密謀媽咪幫手湊BB　迫妹妹做廳長要求搬走睡房變BB房

親子 18:10 2022/01/05

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家姐回娘家迫妹妹做廳長，得寸進尺更要求妹妹搬走，睡房變BB房。

鵲巢鳩佔事件發生？有名港女在網絡討論區大呻，家姐因為家中裝修帶同丈夫回娘家暫住，她被迫做廳長2個月，怎知姊姊得寸進尺，虎視眈眈要將妹妹的睡房改為BB房，迫妹妹搬走。事主估計姐姐希望生BB之後，將BB交予媽媽長期照顧，工人錢也可以省卻。

妹妹做廳長2個月

該女網民於3日（周一）在「香港討論區」發帖，標題為「家姐問我可唔可以搬走，咁我間房就可以拎嚟做BB房」，事主現時跟爸媽同住，小時候她跟姐姐共用一間房，姐姐嫁了之後搬出，近期家姐屋企裝修跟姐夫回娘家暫住，妹妹好心讓出房間，可是家姐得寸進尺。

叫我出廳瞓，瞓廳都瞓咗兩個幾月，家姐琴晚突然間同我講，第時佢生完BB之後想叫媽咪幫手湊B，問我可唔可以搬走，讓返間房出嚟畀佢哋用嚟做BB房。

最新影片︰

娘家要有獨立BB房

事主不想搬走，難理解就算媽咪日後幫手湊B，也不用要她搬用房間做BB房，亦不明白為何不讓媽媽到時去家姐住所湊B。她拒絕家姐的要求，可是被姐姐斥罵，

家姐鬧我，係咪想叫佢個B瞓廳？出世之後都坐月，家姐都已經叫咗媽咪去佢度幫手，明明坐月嗰陣都可以叫媽咪去你哋屋企，但係之後又要個B嚟我哋度？

雖然家姐和姐夫之後會搬回去，但一心想BB出世之後會叫長老湊，到時希望BB有間房。事主其實不介意張BB床放在自己房入面，有感「唔使一個B用晒成間房咁多位」。她大呻︰

點解要我搬出去自己住就係為咗讓返間房出嚟做BB房？BB又唔會喺我哋屋企長住，唔通有BB真係大晒咩，所有嘢都要人就佢？

擔憂父母偏心大女

許多網民跟事主一起想對策，事主補充屋主是爸爸，家姐婚後「一蚊都冇畀過」，但是現時搬回娘家「日日好似大帝咁」。雖然父母應未知此事，但她認為父母會偏袒家姐，尤其媽咪一直偏心家姐多些，覺得家姐嫁得不錯，成日叫事主「學吓家姐」，估計爸爸覺得一家人幫到就幫，「真係懷疑自己係咪執返嚟」。

很多網民估計家姐應該盤算霸佔屋，「你家姐擺明當你阿媽係免費保母，佢想你搬走再借啲意搬返去住，間屋再租俾人」、「妳家姐好識玩，自己同老公日後出邊一間屋過2人世界，個BB就留在爸媽個度免費照顧」，事主認同網民的說法，「我都覺得佢哋係咁樣打算，連工人錢都慳埋。」

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責任編輯：王明芳

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