【老人與狗】79歲爺爺視2歲柴犬為最佳伴侶　 由抗拒變愛：牠是我救命恩人

▲ 當79歲爺爺遇上2歲柴犬，他由抗拒變愛，並說牠是自己的最佳伴侶。

79歲的爺爺材叔，每日都會帶2歲多的柴犬小丸出街街散步，無論晴天也好、颱風也好，風雨不改。但原來兩年前小丸初踏家門時，爺爺對牠是毫無好感，後來才慢慢融化這位老人，自此形影不離。爺爺更特別鍾情和小丸自拍，每日「洗版式」的合照，更令家人索性為這「兩爺孫」開設facebook專頁「老人與狗The Old Man & The Dog」，記錄他們日復日漫步出遊的趣事。

▲ 今年79歲的材叔，兩年多前起養雄性柴犬小丸，由起初對牠沒好感，到至今「錫到佢燶」。（曾耀輝攝）

決定養毛孩的理由，人人不同。對於材叔一家來說，那原因是簡單不過。「當年女朋友很想養狗仔呀！扭了我很久，但養狗有很多因素要衡量，如將來能否與小朋友共處？自己又有時間照顧牠嗎？最終考慮近一年多才扑錘。」材叔的兒子David說。

但促使David養狗，還有另一個重要原因--就是他年近80歲的父親材叔。

我是獨子，兩年多前與女友結婚後就搬出去住，家中只有父母，冷冷清清的。而且爸爸退休後經常待在家沒細藝，心情較差，偶爾更會和媽媽嗌霎。於是我就想，如家裏有多一位成員能否轉移視綫呢？都是搏一舖。

先斬後奏遭父嫌棄

David說一向心儀的是Poddle、Chow Chow等細狗，或是一些較醒目的，但恰巧朋友有隻柴犬，當年亦開始流行，就決定帶只有數月大的柴犬「小丸」回家。他更是先斬後奏，而起初材叔對於這位新「家庭成員」是完全沒好感。

「養狗是一種責任，牠會跟你一世，要你服侍牠，佔據你所有時間。雖說是兒子新抱要養，但相信他們只是三分鐘熱度，最終也要由我們來照顧。但我喜歡周圍去，喜歡去旅行，如養狗後就哪兒都不用去了，我覺得很麻煩。」材叔說。

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口裏說不，身體卻很誠實。材叔最初的確是對小丸不瞅不睬，甚至每當太太將小丸抱近他，他就耍手擰頭叫她拿開。但久而久之，可愛的小丸亦能打動爺爺的芳心。「我都不知道他們何時變成老友，可能是我媽媽亦要上班，他兩爺孫經常獨處，就開始培養出感情吧。」David更語帶醋意地說，爸爸對小丸的疼愛程度，絕對是無人能及。

每日散步風雨不改

「我曾經去內地旅遊幾天，牠要住在寵物酒店，從手機發現牠整日不睡不吃，不習慣，結果我第二天就立即回來了，很掛念牠。」材叔笑說。

以前做廚的他，退休後生活只是圍繞着玩手機和睇電視，跟太太的習慣亦不同，加上身邊大部分老友記亦已先行一步，所以他甚少外出，較為內向。但自從小丸來到後，他的生活就截然不同。

▲ 沒有目的地地散步，是他們每日的例行公事，而小丸例牌會將兩隻前腳放在車頭，超級可愛。（曾耀輝攝）

「應該是由小丸幾個月大開始，我甫有空就會帶牠出街，當時牠連上落樓梯也不懂，更沒有手推車，行到攰就要手抱。每日要行兩、三次，沒規定目的地，任由牠話事。我了解牠的脾性，牠認得很多路，行到某個地方不想再前進的話，就會行第二條路或返轉頭。日復日近兩年多，風雨不改。」

這兩爺孫走過的路，亦非常人能及。

最遠試過去長洲，由秀茂坪行去觀塘碼頭，坐船去北角，再由北角行去中環，坐船去長洲。試過幾次了，因為小丸很喜歡坐船看海，每次都是和牠一起去，從未分開過。

▲ 小丸的紅色戰車必備了牠的床鋪、裝滿零食及水的背囊，以及刻住牠生日日期及名字的名牌。（曾耀輝攝）

愛犬成救命恩人

雖然小丸只有兩歲多，但體形偏大，分量十足，要抱起牠亦很吃力，就算繫上狗繩後，步速也算快，拉力頗大，要一位79歲老人家每日帶牠行走幾十公里，絕對是超額完成。不過，對材叔來說，這份「苦差」卻是他快樂的來源。

老實說，小丸救了我一次。我心臟有毛病，曾開過胸，去年年頭主動脈更撕裂要做手術，醫生都說復元機會很微，叫我兒子要有心理準備。但後來我算是奇迹康復了，我相信是因為這兩年來每日行了很多路，增強了自己體質，才過得了這關。

▲ 兩爺孫最近首度拍MV，成為RubberBand《好好地過》的主角之一。（影片截圖）

而小丸，亦是改變材叔一家關係的最佳良藥。「有了牠後我開心了，至少不用將抑鬱苦悶藏於心裏，可以時不時跟牠傾偈，我每日都有很多東西跟牠說，牠是最好的聽眾，是我的最佳伴侶。」材叔說。同樣地，對於剛成為新手爸爸的David來說，小丸的影響力也不少。

「大多數獨仔是不懂去照顧身邊人，雖然我自問不甚喜歡狗，但小丸正正是我學習照顧人的一個好途徑，亦是迫自己成長的好方法。因着牠的關係，慶幸一家的關係也融洽了。爸爸年紀亦不小了，我自己未必有能力經常留在他身邊，但能有小丸陪着他度過一個美好的晚年，他倆都健康，這就是我所希望的。」

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最近這「兩爺孫」亦首度登上大熒幕，為RubberBand拍攝新歌《好好地過》的MV。正如爺爺在MV中所表達一樣：「你帶住我行，我帶住你行，咁又一日。」，他亦冀望餘生能與這位最佳伴侶好好地過，繼續漫步看盡人生美景。

▲ 爺爺冀望餘生能與這位最佳伴侶好好地過，繼續漫步看盡人生美景。（曾耀輝攝）

記者︰黃依情