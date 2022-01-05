【飯戲攻心】黃子華鄧麗欣拍片解構關係　子華神爆做大佬金句

▲ 宅男大佬陳鴻的子華對前度Monica餘情未了。

黃子華連同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文為賀歲片《飯戲攻心》拍攝一條生活化的訪問短片，毫不保留地將自己和親人在《飯戲攻心》中的身份關係公開，讓大家對他們這一家人更加深了解。

飾演宅男大佬陳鴻的子華對前度Monica餘情未了， 而她再次出現眼前時，竟是二佬現任！ Monica 仲決定搬嚟一齊住，朝見口晚見面，大佬可以點？唯有係：「做得大佬，乜都頂到！」

▲ 子華爆金句。

曾是大佬前度，現為二佬現任的Monica鄧麗欣，最近見返大佬仲先知道原來係「因誤會而分手」，現夾在兩兄弟中間，感情糾纏不清，欲斷難斷。唯有一遇尷尬場面就講：「唔好激我！我會跳掣㗎！」

偷心二佬陳禮張繼聰早已暗戀大佬前度，現在成功「勾義嫂」，以為同Monica 搬出去住避免尷尬，偏偏陰差陽錯又要同一屋簷下，仲要晚晚一齊開飯，引至同大佬因爭女而唇槍舌劍：「又話兄弟，點解個物種可以爭咁遠？」

▲ 六人關係錯綜複雜。

廢青三佬陳熹陳湛文廢得有道，電競高手成功出道，吊兒郎當，對女友Josephine王菀之愛理不理；家族叉燒生意又唔接手， 一如佢口頭禪：「大佬二佬唔肯燒叉燒，我就寧願做嚿叉燒！」

中女廚神Josephine王菀之，八年青春錯付三佬，拖拖拉拉未結果。最近仲進駐佢哋屋企為呢頭家擔當「煮飯婆」，名符其實嘅「日頭煑完飯，夜晚仲要服侍少爺嘅妹仔？」

▲ 萬人迷KOL Ah Meow林明禎。

萬人迷KOL Ah Meow林明禎愛情至上，前度無數，少女時代已迷戀大佬陳鴻，偶然遇上終成戀人。有云：「相信嘅就係命運，晤信嘅就係緣份！」

六人關係錯綜複雜，讓人遐想，令人發笑！但歸根到底，食飯對維繫一頭家很重要，正如大佬常言：「如果唔一齊開飯，大家就見晤到對方，若不齊人開飯，一家人嘅感情豈能聯繫起來！」

最新影片：蔣家旻訪問