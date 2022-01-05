【初步確診】48歲女曾在維園跳舞　43歲印傭曾到50人教會聚會

▲ （馮漢柱攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，包括34宗確診個案，當中有兩名機組人員。14宗為菲律賓外傭，均於1月1日到港（詳情即看【下一頁】）。

本港今新增38宗確診，3宗與輸入個案相關。（詳情即看【下一頁】）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增一宗初步陽性個案為一名48歲女子，曾與個案12754一同在維園跳舞，居銅鑼灣高威閣，昨日政府已圍封檢測該大廈。48歲女為個案12754（確診空姐同住家人）的緊密接觸者，於12月28-30日每日6時半到9時到維園跳舞，在12月31日又有到銅鑼灣社區中心跳舞。

另外，一名43歲女外籍家庭傭工初步確診，居於銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈，昨日政府已圍封檢測該大廈。她的僱主為個案12754（確診空姐同住家人）的另一名密切接觸者。43歲女外籍家庭傭工在1月4日到律敦治醫院求診，她出現發燒就沒有回到僱主家，到了由教會牧師安排的英皇道利都樓休息。她主要時間都在家工作及與僱主到維園，曾於1月1日銅鑼灣屈臣道教會聚會，當時聚會有近50人。

染疫國泰空姐媽媽維園跳舞，42歲測量師曾相距20米或戶外受感染。（詳情即看【下一頁】）

42歲男測量師潛伏期曾staycation，帶女兒上劍擊及普通話班。（詳情即看【下一頁】）

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記者：李榮忠