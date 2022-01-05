【防疫措施】周六禁8國家民航客機抵港　周五起食肆6時後禁堂食【不斷更新】

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到（詳情即看【下一頁】）。行政長官林鄭月娥聯同食物及衞生局局長陳肇始等多名官員今日（5日）舉行記者會。

【16：36】

林鄭月娥表示，是次疫情涉及Omicron，傳播力更強，對通關確有影響，但不必太擔心，因港府與中央自上年已做了大量準備工作，不會浪費掉先前的努力，只要速戰速決，在短時間內壓抑傳播，就可重新啟動相關工作。今次措施較以往更快更狠，不再拾級而上，希望可以最短時間壓抑疫情，讓市民能在農曆新年期間回復正常，商戶能重新營業，盡快啟動與內地正常往來。

【16：21】

林鄭月娥表示，宣布擴大疫苗氣泡措施後接種需求增加，會密切關注情況。又指疫情形勢急劇變化，不認為政府反應太慢，認為今次反應快、狠、準。

【16：17】

林鄭月娥指，不採取公務員在家工作但鼓勵私人企業推行相關措施，又未有計劃停課，因為沒有面授教學嚴重影響學生的身心健康，學校與政府非常配合，現時防疫運作良好，為了小朋友健康著及家長，不會停止面授課堂。

【16：00】

衞生署署長林文健表示，截止昨日已錄得114宗Omicron個案，其中輸入個案佔9成，Omicron已擴散逾百個國家。社區出現多條傳播鏈，有不少感染群組的個案CT值低於20，病毒量相當高，傳播力相當強。他指，有證據顯示疫情已進入社區，現在處於非常危險的階段，衞生防護中心亦會做好個案追蹤及疫情防控工作。

林文健指，如果大家身體狀況不適，曾經接觸感染的人士，需要盡快求醫，而已接種疫苗的人士，在群組受感染的機會較低，呼籲未接種疫苗的人士盡快接種疫苗。

【15：50】

政府宣布收緊現行社交距離措施，由1月7日凌晨起為期14天，包括取消所有大型活動，涉香港單車節；食肆晚上6時至翌日早上5時禁堂食，B類食肆每枱人數最多2人，C類每枱4人，D類每枱6人；公立醫院暫停探訪；第599F章下相關規定或限制的表列處所包括酒吧、健身室、主題公園、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處等需關閉；早前復航的公海遊、本地遊再次停航。

林鄭月娥表示，相關社交限制措施實施一周後會再檢討。

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【15：30】

林鄭月娥表示，在過去一日疫情出現急劇的變化，今早召開緊急的內部會議，她指在過去24小時已出現社區隱形傳播鏈，因為涉及傳播力植強的Omicron的變種病毒，過去24小時發現數個社區個案，包括一名居屯門、在北角工作的男子，病毒經基因分序，與機組人員吻合，並不是本地衍生出來的個案。

林鄭月娥指，第五波疫情一觸即發，要把握現在關鍵時刻，要與Omicron競賽，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。醫管局每日接收數目不少的病人，愈來愈多在檢測待行時驗出，對醫院有沉重壓力，昨日1月4日已有36宗輸入個案，預料未來一周會比上一周增加一倍，對疫情及公營醫院都有壓力，之前熔斷機制已熔斷了22條航條，需要進一步收緊，因如果醫院崩潰會有更加大的問題。

政府宣布，由1月8日凌晨起為期14天，禁止8個國家民航客機抵港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國。

▲ 特首林鄭月娥在記者會前脫下口罩。（馮漢柱攝）

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記者：李榮忠