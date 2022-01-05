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【新冠肺炎】疫苗接種人數上升　陳肇始： 專家會盡快開會商討12歲以下接種疫苗時間

社會 16:48 2022/01/05

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食物及衞生局局長陳肇始。（馮漢柱攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到（詳情即看【下一頁】）。行政長官林鄭月娥聯同食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）舉行記者會。

食物及衞生局局長陳肇始表示，隨著疫情轉變，過去一周，疫苗接種人數亦有上升，在元旦起已擴大疫苗氣泡，除了延長社區疫苗中心開放時間，接種完復必泰疫苗後滿６個月可接種第三針等。

另外，現時疫苗接種年齡主要為12歲以上，專家會盡快開會商討12歲以下疫苗接種。

【新冠肺炎】袁國勇指第五波疫情或已開始　籲市民取消大型聚會及高危活動

【Omicron】收緊防疫措施刻不容緩　梁卓偉：料社區有5至10條隱形病毒傳播鏈

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

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記者：余思嵐

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