【第五波疫情】衞生署指社區出現多條傳播鏈　疫情已進入社區處於非常危險階段

▲ 衞生署署長林文健。（馮漢柱攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到（詳情即看【下一頁】）。行政長官林鄭月娥聯同食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）舉行記者會。

衞生署署長林文健指出，截至昨天本港已錄得114宗Omicron個案，其中輸入個案佔9成，Omicron已擴散逾百個國家，外防輸入只會有增無減，每日錄得30多宗個案，對本港有風險，對醫療系統有壓力。社區出現多條傳播鏈，不少個案ct值好低，即病毒量高。疫情已進入社區，現在處於非常危險的階段，衞生防護中心亦會做好個案追蹤及疫情防控工作。

他又指出如果大家身體狀況不適，曾經接觸感染的人士，需要盡快求醫，已接種疫苗的人士，在群組受感染的機會較低。

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記者：余思嵐