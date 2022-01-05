【新冠肺炎】政府：暫不實施公務員在家工作　學校不會停止面授課程

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組。昨已錄少於50宗初步確診個案，行政長官林鄭月娥將聯同食衞局局長陳肇始今日(5日)下午3時半舉行記者會。政府指，不實施公務員在家工作；暫無須停課。

林鄭月娥指，政府鼓勵私人公司可以實施在家工作安排，不過公務員今次就暫時不實施相應措施。因為公務員工作類型多樣，且不少圍封檢測現場都有大量公務員在場，若實施在家工作將會影響服務市民。不過公務員的工作安排會有所調整，如錯峰吃飯。

▲ 行政長官記者會。 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

她指，一直與學校有良好溝通，認為暫時不需要停課。她指，取消面授教學嚴重影響學生的身心健康，學校與政府非常配合，現時防疫運動良好，為了小朋友健康著及家長，不會停止面授課堂。

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記者：袁澍