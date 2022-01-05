【智能身份證】4個年份出生香港居民1月19日起可換證　1980至1982年生須於1月18日前換證

▲ 4個年份出生香港居民1月19日起可換證。 （資料圖片）

入境處今日（5日）宣布，凡於1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人須在1月19日（星期三）至4月2日（星期六）期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

至於1980、1981或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2022年1月18日（星期二）完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理。合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

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記者：黃穎津

