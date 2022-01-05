  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】有病格負壓系統今早一度出現問題　何婉霞：正調查事故原因

社會 17:59 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。(馮漢柱攝)

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲42宗呈報個案，2名病人已出院，現時共有280名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中1人情況嚴重，其餘281人情況穩定。

另外，何婉霞指，北大嶼山醫院感染控制中心今早有隔離病房的負壓系統出現問題，令負壓不正常，有12個病隔共有46名確診患者入住，2名職員佩戴防護裝備在病隔内進行清潔，當時病房沒有進行高風險程序，所有房門關閉，造成的風險極低，系統已恢復正常，正調查事故原因。 

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

相關文章

【綁架案】薄扶林外傭與女嬰綁架案　警方再拘捕一名內地男子明日提堂
22:22 2022/01/04
【綁架案】薄扶林外傭與女嬰綁架案　警方再拘捕一名內地男子明日提堂
【新冠肺炎】曾有初確患者到訪M+博物館　明閉館一天
23:03 2022/01/04
【新冠肺炎】曾有初確患者到訪M+博物館　明閉館一天
【疫苗接種】教育局再度收集師生打針數據　全港學校最遲本月11日提交
23:09 2022/01/04
【疫苗接種】教育局再度收集師生打針數據　全港學校最遲本月11日提交
【封區強檢】涉初步確診個案　銅鑼灣東寧大廈晚上11時05分圍封檢測
23:17 2022/01/04
【封區強檢】涉初步確診個案　銅鑼灣東寧大廈晚上11時05分圍封檢測
【封區強檢】銅鑼灣高威樓及東寧大廈居民完成檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:09
【封區強檢】銅鑼灣高威樓及東寧大廈居民完成檢測　無發現陽性檢測個案
【疫市辛酸】百年找換下周四結業　稱疫下找換人士大減收入挫9成
今日 13:00
【疫市辛酸】百年找換下周四結業　稱疫下找換人士大減收入挫9成
【發現屍體】31歲男子疑香港仔避風塘遇溺　死因有待調查
今日 13:33
【發現屍體】31歲男子疑香港仔避風塘遇溺　死因有待調查

你可能感興趣

【綁架案】薄扶林外傭與女嬰綁架案　警方再拘捕一名內地男子明日提堂
22:22 2022/01/04
【綁架案】薄扶林外傭與女嬰綁架案　警方再拘捕一名內地男子明日提堂
【新冠肺炎】曾有初確患者到訪M+博物館　明閉館一天
23:03 2022/01/04
【新冠肺炎】曾有初確患者到訪M+博物館　明閉館一天
【疫苗接種】教育局再度收集師生打針數據　全港學校最遲本月11日提交
23:09 2022/01/04
【疫苗接種】教育局再度收集師生打針數據　全港學校最遲本月11日提交
何婉霞 經濟 衞生防護中心 肺炎 北大嶼山醫院 香港 風險管理 傳染病

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘