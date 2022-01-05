【新冠肺炎】有病格負壓系統今早一度出現問題　何婉霞：正調查事故原因

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。(馮漢柱攝)

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲42宗呈報個案，2名病人已出院，現時共有280名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中1人情況嚴重，其餘281人情況穩定。

另外，何婉霞指，北大嶼山醫院感染控制中心今早有隔離病房的負壓系統出現問題，令負壓不正常，有12個病隔共有46名確診患者入住，2名職員佩戴防護裝備在病隔内進行清潔，當時病房沒有進行高風險程序，所有房門關閉，造成的風險極低，系統已恢復正常，正調查事故原因。



最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐