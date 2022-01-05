【消委會】消委會推「智齡消委會熱線 」　便利65歲以上長者就消費糾紛尋求協助

▲ 消委會推「智齡消委會熱線」，行政會議召集人陳智思出席啟動禮。（黃小冰攝）

消委會今（5日）宣布推出「智齡消委會熱線」2110 2288，讓年長消費者遇到消費糾紛或欲就消費事宜作查詢時可以直接致電；並與26間長者地區中心或機構合作，讓機構可轉介諮詢或投訴個案至消委會。

消委會指，65歲以上長者較傾向透過傳統途徑做出投訴及查詢，當中逾6成半會直接到諮詢中心或服務中心，2成會致電熱線，惟疫情下諮詢或服務中心曾關閉逾7個月，對尋求協助的長者構成極大不便，故推出「智齡消委會熱線」2110 2288，讓65歲或以上長者遇消費糾紛或欲作出查詢，均可安坐家中直接致電。

消委會指，自動語音電話查詢系統容易讓年長消費者感到困擾，因此熱線盡可能減省來電者與職員直接對話前所需的步驟或按鈕次數，長者只需先選擇語言，再按長者年齡確定服務，電話隨即接駁至消委會職員，如遇上線路繁忙，熱線亦提供留言服務，職員會盡快回覆。熱線辦公時間為星期一至五，上午9時至下午5時半。

消委會同時邀請26間長者地區中心或機構成為合作伙伴參與先導計劃，合作機構可轉介諮詢或投訴個案至消委會，由消委會職員以電話聯絡有有關長者提供協助，冀快捷協助長者處理消費時遇到的問題。

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記者：黃小冰