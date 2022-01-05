【不明源頭】染疫國泰空姐媽媽維園跳舞　42歲測量師曾相距20米或戶外受感染

▲ 居屯門測量師疑經過維園時受感染。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，包括34宗輸入個案，當中有3名機組人員、14宗為菲律賓外傭。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞出席疫情記者會，講解確診個案詳情

衞生防護中心總監徐樂堅指出今日新增38宗確診個案，另外20多宗初步陽性病例，他指出一名國泰空姐的母親確診，由其母引起的確診個案包括48歲女士，她們是朋友，很多時候一起食飯、跳舞；另一名43歲印籍外傭，與機組人員母親曾共處。另外一宗居屯門42歲男子（之個案12767），是一名測量師，每日工作會到維園，然後到工作地點。

▲ 衞生防護中心指出不排除戶外也有傳播風險。（陳國峰攝）

徐樂堅指出，根據中心初步調查，該名測量師曾經與空姐母親在維園有共處空間，二人曾經相距20米，不排除病毒在戶外亦引起傳播感染。至於該名印傭曾出席教會聚集。

林鄭月娥宣布多項防疫措施，周六起禁8個國家民航客機抵港，周五起食肆6時後禁堂食，詳情即看：【下一頁】

本港昨日新增一宗疑源頭不明個案，42歲居於屯門男測量師初步確診於北角上班，未曾訪又一城及望月樓，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴