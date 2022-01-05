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【新冠疫苗】第二個疫苗流動接種站周五啓用　疫苗接種車上月至今已打逾5,200針

社會 15:10 2022/01/05

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第二個新冠疫苗流動接種站是以貨櫃箱形式運作。

政府早前推出新冠疫苗流動接種站，讓市民特別是長者在他們的社區聚腳點，方便快捷地接種新冠疫苗。第二個新冠疫苗流動接種站將於星期五（7日）啓用，並會一連三天（7至9日）在黃大仙廟宇廣場提供服務，方便附近的居民和區內市民，特別是長者，接種復必泰疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日（5日）表示，首個以接種車形式運作的新冠疫苗流動接種站自上月投入服務以來，為沙田新翠邨、觀塘樂華（南）邨、葵青長康邨及屯門欣田邨服務，合共接種約5,220劑疫苗。

聶德權指，第二個新冠疫苗流動接種站是以貨櫃箱形式運作。經改裝後適合作接種疫苗用途的貨櫃箱，會由貨車運送至選定地點，再被放置到地面上提供服務，讓市民在貨櫃箱內的接種間接種疫苗，亦方便行動不便人士接種。他強調，變異病毒株正威脅本港，危機迫在眉睫，未接種疫苗的市民請立即接種，合資格接種第三劑疫苗的市民亦應盡快預約、盡快接種。

流動接種站接種疫苗的流程與在社區疫苗接種中心相同，工作人員會在附近空地設立臨時等候區和休息區，現場並會有醫生免費為準備接種的市民提供諮詢服務。每個流動接種站每次會提供一款疫苗接種服務，市民可利用流動站接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。流動接種站開放時間為上午十時至下午五時，而最後即場報名時間為下午四時三十分。合資格人士可即場報名接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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