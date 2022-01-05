【新冠肺炎】視察旺角護老中心疫苗接種日　羅致光：長者接種至為關鍵穩妥

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勞工及福利局局長羅致光博士今日（5日）表示，上午視察在旺角一間護老中心的疫苗接種日，今次約有80名院友經上述計劃接種疫苗，連同早前已接種的院友，全院已有超過7成院友接種疫苗，長者接種至為關鍵、穩妥和有效。

勞福局局長羅致光指，在院舍經營者陪同下先與院友及醫護人員交流，並了解接種日前的準備工作，包括由到診註冊醫生為未接種的院友進行健康評估。院友獲確認適合接種科興疫苗後，如其家屬沒有明確反對，到診註冊醫生會在取得院友或法定監護人知情同意下為院友接種疫苗。

羅致光強調，面對傳播力更強的變異病毒株，單靠年輕市民接種疫苗而建立家庭屏障已不足以保護長者，長者接種至為關鍵、穩妥和有效，呼籲院舍負責人積極參與計劃，為院友及早接種，加強保護，減低一旦感染後罹患重症或死亡的風險。



在「主動評估─接種」計劃下，各區安老及殘疾人士院舍正陸續與到診註冊醫生安排健康評估及接種。接種安排至今順利，沒有院友出現明顯不適。除院舍安排的外展醫生／到診註冊醫生外，政府亦已在計劃下陸續安排醫療機構進行健康評估及接種。由去年9月29日推行「主動評估─接種」先導計劃至今年1月2日，全港共約5300名院友已透過外展服務接種第一劑新冠疫苗。

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責任編輯：余思嵐