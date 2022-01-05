【Omicron變種病毒】42歲男測量師潛伏期曾staycation　帶女兒上劍擊及普通話班

▲ 該名42歲測量師居於屯門翠寧花園2座，有關大廈已強制檢測。（陳國峰攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲測量師（＃12767）曾列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組。衞生防護中心今日（５日）公布，初步調查發現該42歲測量師或為與國泰空姐（＃12676）相關個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該男測量師與家人居於屯門翠寧花園2座，在東區電氣道169號理文商業中心13樓A座上班，有40多位同事，因公司為開放式辦公室，全部同事被列為緊密接觸者，已被送往檢疫。該男測量師1月2日出現發燒、頭痛病徵，1月3日到屯門何漢明醫生診所求醫，期間等候室有30餘名病人，當局已聯絡他們做檢測。

該名男子沒有外遊紀錄，亦沒有到訪又一城。他在潛伏期曾帶女兒到禮悅劍擊學院，安全起見已將學院其他學童及家長送往檢疫中心。此外，他亦曾攜女兒到栢麗廣場20樓2003室容易教室學普通話。

他在潛伏期亦曾到訪屯門市廣場AEON、南豐紗廠、M+博物館及曾參加維港凱悅尚萃酒店Staycation，以及20多間食肆，包括屯門芝味屋、雅翠餐廳、金泰園、熱點餐廳；荃灣初見、綠楊坊HeSheEat；天后富東海鮮飯店、陸田園餐廳小廚；北角金鑽名軒等。

該名男子每日上班時會經過維園，曾見有人在維園晨運及跳廣場舞。經理工大學基因分析後相信，病毒基因與個案12754國泰空姐及其母親（＃12754）病毒基因吻合，相信是相關個案。

28歲美國返港國泰空姐感染群組擴大，她的同住家人及密切接觸者中招外，家人亦傳染在銅鑼灣跳舞中心的朋友及朋友的外傭。詳情即看：【下一頁】

望月樓群組再添一宗初步確診，涉及一名62歲退休女子。詳情即看：【下一頁】



最新影片推介：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津