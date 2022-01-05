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【望月樓群組】望月樓再多一名62歲女食客初確　住又一村樂景樓曾到聖方濟各教堂

社會 17:31 2022/01/05

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，望月樓群組再添一宗初步確診，涉及一名62歲退休女子。她是望月樓食客，坐33號枱近走廊位置，即確診34歲地盤工（＃12654）附近。當局在1月3日與她取得聯絡，1月4日送往檢疫中心，今早初步確診。據了解該名女子在12月29日檢測為陰性。她住九龍又一村樂景樓，1月1日及2日曾到訪聖方濟各教堂。1月2日在翠苑餐廳與3人用膳，其後與友人往寶林遠足，並於寶林海港酒家用膳。

望月樓群組再添一宗初步確診，涉及一名62歲退休女子。

28歲美國返港國泰空姐感染群組擴大，她的同住家人及密切接觸者中招外，家人亦傳染在銅鑼灣跳舞中心的朋友及朋友的外傭。詳情即看：【下一頁

【新冠肺炎】本港今新增38宗確診　3宗與輸入個案相關。詳情即看：【下一頁

最新影片推介：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

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記者：黃穎津

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