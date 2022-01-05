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【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照

娛樂 16:01 2022/01/05

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欣宜十分感觸，Jay Fung在旁安慰。

香港歌手鄭欣宜（Joyce）新碟《JOYCE TO THE WORLD》推出未夠一個星期，叫好叫座，一度斷市。昨晚（4號）在尖沙咀舉行「叱咤樂壇 Joy Joy Joyce Singing Party」新碟欣賞會，除了現場演繹《＠princejoyce》、《最難行的路》、《But I’m Not Lonely》、《小夜燈》和《先哭為敬》等，作品原創人更上台分享與Joyce合作的趣事。

好朋友兼同屬寰亞音樂的唱作人馮允謙（Jay）亦到場和被邀上台，他讚Joyce新碟每首作品都好Yummy，Joyce乘勢即場追歌債，Jay答應盡快寫歌給她。

唱出新碟歌曲。

昨晚Joyce帶了新鮮熱出爐「女歌手金獎」和「我最喜愛的女歌手」獎座上台，與歌迷分享喜悅。

主持903DJ 謝茜嘉和梁文禮問Joyce得獎後有什麼慶祝活動？她透露翌日與好朋友回到成長地方度過難忘的一天：「最難忘頒獎禮後第二天，我約咗幾個好朋友返去我小時候成長地方，去了以前屋企旁邊公園仔玩，到附近食店食嘢。以前我係素人，今次再去遇到好多人要求合照和恭喜我，然後排咗人龍，好似落區咁，好開心同我講話鍾意我，有投我票，同我打氣。」

舉行祝捷會。

台上Joyce多次唱到感動眼濕濕。她在台上重演在《叱咤頒獎禮》奪得「我最喜愛的女歌手」時台上一句「You guys really like me?」，全場回應「YES」，令她再次感動，笑不攏咀。活動尾聲，她與Fans大合照和接受大家恭賀，場面熱鬧和感人。

最新影片：蔣家旻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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