【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照

▲ 欣宜十分感觸,Jay Fung在旁安慰。

香港歌手鄭欣宜(Joyce)新碟《JOYCE TO THE WORLD》推出未夠一個星期,叫好叫座,一度斷市。昨晚(4號)在尖沙咀舉行「叱咤樂壇 Joy Joy Joyce Singing Party」新碟欣賞會,除了現場演繹《@princejoyce》、《最難行的路》、《But I’m Not Lonely》、《小夜燈》和《先哭為敬》等,作品原創人更上台分享與Joyce合作的趣事。

好朋友兼同屬寰亞音樂的唱作人馮允謙(Jay)亦到場和被邀上台,他讚Joyce新碟每首作品都好Yummy,Joyce乘勢即場追歌債,Jay答應盡快寫歌給她。

▲ 唱出新碟歌曲。

昨晚Joyce帶了新鮮熱出爐「女歌手金獎」和「我最喜愛的女歌手」獎座上台,與歌迷分享喜悅。

主持903DJ 謝茜嘉和梁文禮問Joyce得獎後有什麼慶祝活動?她透露翌日與好朋友回到成長地方度過難忘的一天:「最難忘頒獎禮後第二天,我約咗幾個好朋友返去我小時候成長地方,去了以前屋企旁邊公園仔玩,到附近食店食嘢。以前我係素人,今次再去遇到好多人要求合照和恭喜我,然後排咗人龍,好似落區咁,好開心同我講話鍾意我,有投我票,同我打氣。」

▲ 舉行祝捷會。

台上Joyce多次唱到感動眼濕濕。她在台上重演在《叱咤頒獎禮》奪得「我最喜愛的女歌手」時台上一句「You guys really like me?」,全場回應「YES」,令她再次感動,笑不攏咀。活動尾聲,她與Fans大合照和接受大家恭賀,場面熱鬧和感人。

