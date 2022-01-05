【防疫措施】因應第五波疫情爆發　張敬軒取消餘下8場紅館演唱會

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，香港或再爆發第五波，今日並公布一系列防疫安排。而今日張敬軒紅館演唱會主辦取消原定1月6日後共8場演唱會！

英皇娛樂今日下午發出聲明，宣布張敬軒演唱會押後原定1月6日後共8場演唱會。

最新影片：蔣家旻訪問

英皇娛樂通告：

為配合政府的防疫/隔離措拖，並顧及到所有觀眾及參與者的健康及安全，我們宣布原定於香港體育館舉行之＂The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會＂日期為2022年1月6日至1月10日及1月13至15日（共8場）將會延期。

現時張敬軒《The Next 20》唱會尚餘8場，原定1月6日至10日，以及13至15日演出。另外，樂隊RubberBand在1月7至9日於西九舉行戶外音樂會；盧巧音1月8號舉行麥花臣音樂會，AGA在1月29至30日紅館舉行兩場唱會。

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此外，本周五（7號）晚黃子華及潘燦良舞台劇《最後禮物》會於演藝學院一連舉行40場，暫未作官方公布。