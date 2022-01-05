【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測

▲ 政府列出確診個案曾身處24地點，呼籲曾到訪市民接受檢測。（陳國峰攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，居於屯門42歲男子列不明源頭個案，另有望月樓及國泰空姐群組，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到（詳情即看【下一頁】）。

政府列出24個地點或巴士路線，分別為確診國泰空姐（個案編號12676）和國泰空姐家人（個案編號12754）等確診個案，曾到訪的地方。

政府呼籲曾在指定時段，到訪以下24個地點的市民，盡快接受檢測：

堅尼地城巴士總站開往北角碼頭的10號巴士 (12月29日 上午)

灣仔皇后大道東258號地下 灣仔街市 (12月29日)

北角英皇道153號英皇樓地下 大澳德發 (12月29日)

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓 東海薈•拉斐特 (12月30日)

天后歌頓道1A號地舖 陸田園餐廳小廚 (12月31日) 陸田園餐廳小廚 (31/12)

灣仔銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園 (12月31日) Victoria Park (31/12)

銅鑼灣福蔭道7號 銅鑼灣社區中心三樓 (12月31日)

由慈雲山(中)開出往鰂魚涌(祐民街)路線號碼的116號巴士 (12 月29日 晚上)

由耀東邨開出往灣仔北路線號碼的2A號巴士 (12月29日 上午)

來往東涌站路線號碼NR04(B路線)(循環線)的居民巴士(12月30 日 下午)

離島富東廣場 富東街市 (12月30日) Fu Tung Market (30/12), Fu Tung Plaza, Islands

屯門翠寧花園開出往銅鑼灣的NR 726號居民巴士 (12月29日上 午及12月31日上午)

屯門龍門路43號龍門居第11座地下102-104號舖 熱點 (12月28 日)

北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓 名軒 (12月29日)

九龍西九文化區博物館道38號 M+ 博物館 (12月30日)

屯門站總站開往荃灣站總站的60M號巴士 (12月30日上午及1月 1日下午)

由友愛(南)開往荔景(北)的61M號巴士 (1月1日 上午)

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S.地下S-120號舖 金泰園 (12月 30日)

灣仔（會議展覽中心）開往屯門（山景邨）的961號巴士 (12月 31日 下午)

香港天后電氣道92-94號地下B-C舖富東海鮮飯店 (12月31日)

荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16舗 HeSheEat (1月1日)

荃灣海壩街22號華達樓地下F舖 初見 (1月1日)

屯門豐安街2號翠寧花園地下17號舖 雅翠餐廳 (1月2日)

屯門豐安街2號翠寧花園地下19號舖 芝味屋 (1月3日)

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責任編輯：陳梓蔚