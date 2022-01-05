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【收緊防疫】陳智思稱目前先要堵截本地傳播　其他影響毋須關注

社會 16:39 2022/01/05

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陳智思稱疫情來得突然，難以估計收緊防疫措施對市民及食肆的影響。（冼偉倫攝）

政府今（5日）宣布收緊防疫措施，行政會議召集人陳智思表示，疫情來得太突然，難以估計收緊防疫措施對市民及食肆的影響，但認為現時最必要應首先堵截本地傳播，以公眾健康為首要考慮，其他影響或考慮暫時不需要關注。

被問到出現社區爆發才收緊防疫措施是否太遲，陳智思表示，與過去幾波疫情一樣，政府從最新資訊中看見疫情有在社區爆發的機會，就要即時收緊防疫措施以堵截疫情，惟平日市民均希望恢復正常生活和往來。他又指，短期內應盡快找出個案源頭，希望農曆新年假期時可以恢復正常生活。

至於是否太遲收緊機組人員防疫措施，陳智思則指，對於有機組人員沒有跟隨防疫指引導致出現本地疫情感可惜，惟要平衡社會利益及航空公司運作，若全面收緊機組人員檢疫，市民大眾最終也會受到影響如貨物價格等，但相信政府正與航空公司商討如何收緊檢疫措施。

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記者：黃小冰

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