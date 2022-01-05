【創新科技】同心基金會「三劍俠」捐1.5億予港大　成立數據科學研究院

▲ 同心基金數據科學研究院將設於港大本部校園即將於2024年落成的Tech Landmark。（港大提供模擬建築圖）

香港大學今日（5日）宣布，獲同心教育文化慈善基金會捐贈1.5億元，成立「同心基金數據科學研究院」，標誌著港大創科發展的重要里程碑。校方冀研究院「立足香港，放眼大灣區」，總部設於港大本部校園，連結大灣區深圳分校，計劃與產業、公共部門合作，並開發數據管理、分析技術和服務，從而支持跨領域的研究、教學和學習。

研究院以本部校園預計2024年落成的Tech Landmark為總部，是在籌建中的十所研究院之一。身兼同心基金數據科學研究院院長的港大副校長（研究）申作軍指出，未來數年，研究院將聚焦數據科學基礎、人類和人工智能的互動合作以及智慧社會研究。其中重點研究範疇包括︰

數據科學基礎研究

核心團隊由計算機科學、人工智能、統計與數學、資訊理論和決策系統專家組成，團隊將成為研究院的「大腦」，帶領不同戰略研究方向，與不同學系合作解決跨學科、複雜和數據主導的問題

核心團隊由計算機科學、人工智能、統計與數學、資訊理論和決策系統專家組成，團隊將成為研究院的「大腦」，帶領不同戰略研究方向，與不同學系合作解決跨學科、複雜和數據主導的問題 人類和人工智能的互動合作

改善人工智能系統的能力、準確度，還會增加其透明度和可解釋性；而人工智能涉及範疇包括醫療保健、教育、製造、法律、工程和金融等

改善人工智能系統的能力、準確度，還會增加其透明度和可解釋性；而人工智能涉及範疇包括醫療保健、教育、製造、法律、工程和金融等 智慧城市

透過整合建築學院、社會科學學院、工程學院、醫學院和牙科學院的現有研究和數據，融合信息和通信技術（ICT）、物聯網（IoT）和公民參與，實踐於數字經濟、社會、城市的可持續發展、應對21世紀的挑戰，以及發展智能城市於數據系統和策略的基礎設施

▲ 港大委任5名科學家擔任同心基金數據科學研究院顧問委員會成員。（港大提供）

研究院已招攬來自計算機科學、數學、統計學、機械學習、人工智能等領域的頂尖科學家及年輕學者，其中包括計算機科學系助理教授黃超、工業及製造系統工程系助理教授（研究）黃文傑、數學系助理教授（研究）謝悅、計算機科學系助理教授余濤；團隊將與不同學系合作，進行以數據為主導的前瞻跨學科研究，包括藥理及藥劑學系系主任黃志基、金融學講座教授林晨、哲學系講座教授Herman Cappelen、教育學院助理教授馮詩惠。

校方另委任國際科學家為顧問委員會成員，就研究院的發展及人才招募策略提供意見，其中成員包括美國加州大學伯克利分校教授、機器人與強化學習領域專家Pieter Abbeel、美國杜克大學前副校長、阿卜杜拉國王科技大學教務長 Lawrence Carin、美國加州大學伯克利分校教授、人工智能專家 Laurent EI Ghaoui、粵港澳大灣區數字經濟研究院創始人及理事長、前微軟公司全球執行副總裁沈向洋、美國加州大學伯克利分校教授、人工智能專家Martin Wainwright。

港大校長張翔表示，深信研究院能加強和整合港大現有數據科學的研究，影響世界，「三位基金會創辦人對香港的未來和年輕人投下信任一票，相信科創貢獻社會的力量，他們的遠見使人敬佩。我們感謝同心基金會對港大的支持，亦感謝三位對港大一直的慷慨捐助。」

同心教育文化慈善基金會於2008年成立，一直致力於促進教育和文化工作。港大指，基金會創辦人為港大校友朱裕倫先生、馮紹波先生，及與港大淵源甚深的梁家齊，其中之一的朱裕倫表示：

無論社會如何變遷，我們「三劍俠」始終對香港的未來充滿信心。對香港、香港大學以及年輕人傾注愛與支持，希望支持年輕人尋找人生目標。我們希望研究院的精英及跨學科合作，可以解決世界正面臨的問題。

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責任編輯：馮琪雅