【新品速報】Dyson全新V15 Detect無線吸塵機 捕捉99.97%細菌及致敏原
新年大掃除，吸塵機絕不可少。Dyson宣布推出全新無線吸塵機V15 Detect，不但有有強勁吸力帶來深層清潔技術，還配備智能雷射偵測技術，使隱藏塵垢也無所遁形。TOPick今天實測Dyson V15 Detect智能無線吸塵機，帶大家一起看看Dyson全新無線吸塵機。
Dyson全新吸塵機配備壓電式聲學感應器，即時顯示用家所清除的微塵，還結合雷射裝置的輕量軟絨毛滾筒吸頭，可以針對看不見的微塵進行清潔。
不得不提的是Dyson V15 Detect Absolute Extra系列吸塵機，採用全機密封HEPA過濾系統，可以有效捕捉99.97%小至0.1微米的微粒包括細菌以及致敏原，可以避免室內的二次污染。
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強勁吸力配合智能技術
Dyson指V15 Detect系列是Dyson至今最強勁吸力的智能無線吸塵機，因為採用了Dyson Hyperdymium摩打，產生高達230AW的強勁吸力。而摩打亦會因應情況調節吸力，當偵測到較多灰塵時，吸力將自動提高，同時Dyson的Root Cyclone氣旋集塵科技使吸力不減，可以確保持續強力的深層清潔效能。
雷射灰塵偵測
Dyson表示工程團隊開發了雷射灰塵偵測技術，大家平時肉眼無法看見的微塵都可以透過綠色雷射看得到，綠色雷射會照亮灰塵，可以容易辨識灰塵及清潔。智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭可以吸除隱藏的塵粒，確保家中的硬質地板被深層清潔。
測量及計算
Dyson指V15 Detect採用的壓電式聲學感應器可識別和量度塵垢，在自動模式下，當壓電式聲學感應器偵測到大量灰塵時，吸塵機會自動提升吸力，當灰塵水平回復正常時，吸力會減至正常水平。
而吸頭的碳纖維刷毛吸起微粒後，感應器可以測量微粒體積與數量，因此灰塵進入吸塵機後，會與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞，當中的震動聲波會轉化為電子訊息，並在內置的LCD屏幕上顯示，大家可以了解吸塵機消除了多少灰塵及類別。
防毛髮纏結
另外Dyson V15 Detect的智能變速吸頭配備防纏結技術，當中的梳齒可以防止清潔時毛髮纏繞於刷毛上，並會自動從刷桿清理毛髮。錐形刷桿設計的防纏結螺旋吸頭，可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內，可以吸走頭髮和寵物毛髮。
Dyson V15 Detect系列的吸塵機配件多達3個吸頭、2個塵掃以及1個接頭和延長軟管，不論是地毯、傢具，地板、暗角位、沙發、床褥等等，大家可以隨時換上合適的配件進行清潔。
|產品名稱
|Dyson V15 Detect™ Absolute Extra（金色）
|Dyson V15 Detect™ Total Clean（銀灰色）
|Dyson.hk、Dyson體驗店及各大電器零售商有售
附升級HEPA後置濾網
|Dyson.hk及Dyson體驗店獨家型號
|隨機吸頭
|智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭
全新防纏結智能變速吸頭（金色）
|智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭
全新防纏結智能變速吸頭（銀色）
|其他配件
|二合一組合吸頭
軟毛塵掃
頑固污垢塵掃
低處清潔轉接頭
LED隙縫吸頭
延長軟管
防纏結螺旋吸頭
可替換電池
配件收納夾
|二合一組合吸頭
軟毛塵掃
頑固污垢塵掃
低處清潔轉接頭
LED隙縫吸頭
延長軟管
防纏結螺旋吸頭
配件收納夾
|集塵筒容量
|0.54升
|0.54升
|尺寸
闊度 x 深度 x 高度
|250毫米x266毫米x1086毫米
|250毫米x266毫米x1086毫米
|運作時間
|高達60分鐘
|高達60分鐘
|重量
|2.61公斤
|2.61公斤
|建議零售價（HK$）
|$6,380
|$6,080
售價與供應
Dyson V15 Detect Total Clean：現於Dyson官網及位於ELEMENTS圓方的Dyson體驗店獨家發售，售價為港幣6,080元。
Dyson V15 Detect Absolute Extra：現於Dyson官網、位於ELEMENTS圓方的Dyson體驗店以及各大電器零售商有售，售價為港幣6,380元。
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記者：蕭雅文