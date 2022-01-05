【新品速報】Dyson全新V15 Detect無線吸塵機　捕捉99.97%細菌及致敏原

▲ Dyson推出全新強勁吸力無線吸塵機V15 Detect。

新年大掃除，吸塵機絕不可少。Dyson宣布推出全新無線吸塵機V15 Detect，不但有有強勁吸力帶來深層清潔技術，還配備智能雷射偵測技術，使隱藏塵垢也無所遁形。TOPick今天實測Dyson V15 Detect智能無線吸塵機，帶大家一起看看Dyson全新無線吸塵機。

▲ Dyson V15 Detect系列吸塵機有智能雷射偵測技術，顯示肉眼無法看見的微粒。（圖片由Dyson提供）

Dyson全新吸塵機配備壓電式聲學感應器，即時顯示用家所清除的微塵，還結合雷射裝置的輕量軟絨毛滾筒吸頭，可以針對看不見的微塵進行清潔。

不得不提的是Dyson V15 Detect Absolute Extra系列吸塵機，採用全機密封HEPA過濾系統，可以有效捕捉99.97%小至0.1微米的微粒包括細菌以及致敏原，可以避免室內的二次污染。

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強勁吸力配合智能技術

Dyson指V15 Detect系列是Dyson至今最強勁吸力的智能無線吸塵機，因為採用了Dyson Hyperdymium摩打，產生高達230AW的強勁吸力。而摩打亦會因應情況調節吸力，當偵測到較多灰塵時，吸力將自動提高，同時Dyson的Root Cyclone氣旋集塵科技使吸力不減，可以確保持續強力的深層清潔效能。

雷射灰塵偵測

Dyson表示工程團隊開發了雷射灰塵偵測技術，大家平時肉眼無法看見的微塵都可以透過綠色雷射看得到，綠色雷射會照亮灰塵，可以容易辨識灰塵及清潔。智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭可以吸除隱藏的塵粒，確保家中的硬質地板被深層清潔。

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測量及計算

Dyson指V15 Detect採用的壓電式聲學感應器可識別和量度塵垢，在自動模式下，當壓電式聲學感應器偵測到大量灰塵時，吸塵機會自動提升吸力，當灰塵水平回復正常時，吸力會減至正常水平。

而吸頭的碳纖維刷毛吸起微粒後，感應器可以測量微粒體積與數量，因此灰塵進入吸塵機後，會與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞，當中的震動聲波會轉化為電子訊息，並在內置的LCD屏幕上顯示，大家可以了解吸塵機消除了多少灰塵及類別。

防毛髮纏結

另外Dyson V15 Detect的智能變速吸頭配備防纏結技術，當中的梳齒可以防止清潔時毛髮纏繞於刷毛上，並會自動從刷桿清理毛髮。錐形刷桿設計的防纏結螺旋吸頭，可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內，可以吸走頭髮和寵物毛髮。

Dyson V15 Detect系列的吸塵機配件多達3個吸頭、2個塵掃以及1個接頭和延長軟管，不論是地毯、傢具，地板、暗角位、沙發、床褥等等，大家可以隨時換上合適的配件進行清潔。

產品名稱 Dyson V15 Detect™ Absolute Extra （金色） Dyson V15 Detect™ Total Clean （銀灰色） Dyson.hk、Dyson體驗店及各大電器零售商有售

附升級HEPA後置濾網 Dyson.hk及Dyson體驗店獨家型號 隨機吸頭 智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭

全新防纏結智能變速吸頭（金色） 智能雷射輕量軟絨毛滾筒吸頭

全新防纏結智能變速吸頭（銀色） 其他配件 二合一組合吸頭

軟毛塵掃

頑固污垢塵掃

低處清潔轉接頭

LED隙縫吸頭

延長軟管

防纏結螺旋吸頭

可替換電池

配件收納夾 二合一組合吸頭

軟毛塵掃

頑固污垢塵掃

低處清潔轉接頭

LED隙縫吸頭

延長軟管

防纏結螺旋吸頭

配件收納夾 集塵筒容量 0.54升 0.54升 尺寸

闊度 x 深度 x 高度 250毫米x266毫米x1086毫米 250毫米x266毫米x1086毫米 運作時間 高達60分鐘 高達60分鐘 重量 2.61公斤 2.61公斤 建議零售價（HK$） $6,380 $6,080

售價與供應

Dyson V15 Detect Total Clean：現於Dyson官網及位於ELEMENTS圓方的Dyson體驗店獨家發售，售價為港幣6,080元。

Dyson V15 Detect Absolute Extra：現於Dyson官網、位於ELEMENTS圓方的Dyson體驗店以及各大電器零售商有售，售價為港幣6,380元。



▲ 配有多款配件，可以隨時換上合適的配件進行清潔。（蕭雅文攝）

▲ Dyson V15 Detect™ Absolute Extra。（圖片由Dyson提供）

▲ Dyson V15 Detect系列採用 Dyson HyperdymiumTM 摩打，轉速每分鐘高達 125,000 轉，產生高 達 230AW 的強勁吸力。（圖片由Dyson提供）

▲ 摩打會因應情況調節吸力，偵測到較多灰塵時，吸力將自動提高。（圖片由Dyson提供）

▲ 低處清潔轉接頭，可以方便清潔較入的塵埃位置。（圖片由Dyson提供）

▲ （圖片由Dyson提供）



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記者：蕭雅文