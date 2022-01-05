  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港今新增38宗確診　3宗與輸入個案相關

社會 17:15 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

本港今新增38宗確診個案。（馮漢柱攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，3宗與輸入個案相關。確診個案中包括34宗輸入個案，14宗為菲律賓外傭，當中13宗於1月1日到港。今日另有20多宗初步確診個案。

4宗個案為未確定源頭或與輸入個案相關。未確定源頭個案12767，為43歲居於屯門的測量師，沒有外遊記錄，沒有到過高危地方，潛伏期間曾帶小朋友到劍擊學院上課，亦曾到20多間食肆，詳情即看：【下一頁】

個案12785為13歲女童，曾與已確診的媽媽到過望月樓午膳，她就讀聖羅撒書院，最後上課日為12月22日，12月31日已到檢疫中心檢疫，1月3日發燒。

另外兩宗與輸入個案相關的患者，個案編號分別為12786及12787，為早前確診個案的家人，12月28日已送往檢疫，兩人於12月29日的檢測結果呈陰性，1月3日結果則呈陽性，被送往檢疫前主要都是留在家中。

輸入個案中有3名機組人員，其中兩人由芬蘭到港，一宗由乘坐CX873，12月30日由美國到港。7人由美國乘坐CX845，1月4日抵港，於機場檢測期間發現確診。

另外，本港今日錄得20多宗初步確診個案，包括曾與確診空姐母親一同於維園跳廣場舞的48歲女子；一位印傭，她曾到銅鑼灣出席多場教會聚會，同場至少50人，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【不明源頭】染疫國泰空姐媽媽維園跳舞　42歲測量師曾相距20米或戶外受感染
今日 16:56
【不明源頭】染疫國泰空姐媽媽維園跳舞　42歲測量師曾相距20米或戶外受感染
【Omicron變種病毒】42歲男測量師潛伏期曾staycation　帶女兒上劍擊及普通話班
今日 17:13
【Omicron變種病毒】42歲男測量師潛伏期曾staycation　帶女兒上劍擊及普通話班
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測
今日 16:32
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測

你可能感興趣

【不明源頭】染疫國泰空姐媽媽維園跳舞　42歲測量師曾相距20米或戶外受感染
今日 16:56
【不明源頭】染疫國泰空姐媽媽維園跳舞　42歲測量師曾相距20米或戶外受感染
【Omicron變種病毒】42歲男測量師潛伏期曾staycation　帶女兒上劍擊及普通話班
今日 17:13
【Omicron變種病毒】42歲男測量師潛伏期曾staycation　帶女兒上劍擊及普通話班
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測
今日 16:32
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測
疫情 新冠肺炎疫情 外傭 肺炎 衞生防護中心 香港

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘