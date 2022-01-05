【新冠肺炎】本港今新增38宗確診　3宗與輸入個案相關

▲ 本港今新增38宗確診個案。（馮漢柱攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，3宗與輸入個案相關。確診個案中包括34宗輸入個案，14宗為菲律賓外傭，當中13宗於1月1日到港。今日另有20多宗初步確診個案。

4宗個案為未確定源頭或與輸入個案相關。未確定源頭個案12767，為43歲居於屯門的測量師，沒有外遊記錄，沒有到過高危地方，潛伏期間曾帶小朋友到劍擊學院上課，亦曾到20多間食肆，詳情即看：【下一頁】

個案12785為13歲女童，曾與已確診的媽媽到過望月樓午膳，她就讀聖羅撒書院，最後上課日為12月22日，12月31日已到檢疫中心檢疫，1月3日發燒。

另外兩宗與輸入個案相關的患者，個案編號分別為12786及12787，為早前確診個案的家人，12月28日已送往檢疫，兩人於12月29日的檢測結果呈陰性，1月3日結果則呈陽性，被送往檢疫前主要都是留在家中。

輸入個案中有3名機組人員，其中兩人由芬蘭到港，一宗由乘坐CX873，12月30日由美國到港。7人由美國乘坐CX845，1月4日抵港，於機場檢測期間發現確診。

另外，本港今日錄得20多宗初步確診個案，包括曾與確診空姐母親一同於維園跳廣場舞的48歲女子；一位印傭，她曾到銅鑼灣出席多場教會聚會，同場至少50人，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴