【Omicron變種】足總籃總相繼宣布今、明賽事改為閉門比賽　不設售票

▲ 旺角大球場。（梁偉榮攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府今（5日）宣布收緊防疫措施，由1月7日起取消所有大型活動。香港足球總會指，本在今晚舉行的菁英盃賽事，改為閉門作賽，不設售票；籃總亦表示今明兩日的甲一籃球聯賽，改為閉門進行。

足總指，政府於今日下午三時半公佈了最新的防疫規定。基於公眾衛生考慮，晉峰和理文同意將今晚於旺角大球場進行之菁英盃賽事，改為閉門作賽，不設售票。屆時，香港足球總會只會容許持有效証件的球隊職球員，嘉賓及傳媒進場。

籃總指出，因應香港新型冠狀病毒疫情的最新情況, 香港籃球總會配合政府剛剛公佈的防疫措施, 因此今晚及明晚賽事將會閉門作賽, 會方亦不會在今晚及明晚售賣門票給球迷進場, 不便之處, 敬請見諒。

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責任編輯：袁澍