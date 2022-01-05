【藏鐳射筆】涉銅鑼灣管有鐳射筆　少女罪成判更生中心

▲ 少女涉於銅鑼灣藏鐳射筆，今於東區裁判法院被判入更生中心。資料圖片

2020年3月21日有人發起於多個港鐵站進行「毋忘7.21」集會，女生涉於銅鑼灣時代廣場被搜出1枝鐳射筆，經審訊後被裁定1項管有攻擊性武器罪成，今（5日）於東區裁判法院被判入更生中心。裁判官判刑時指，雖然未有證據顯示被告曾使用鐳射筆，現場亦沒有人使用鐳射筆，但案件無人受傷只屬僥倖，不會減低案情嚴重性。

現年18歲的被告趙懿莊，被控於2020年3月21日，在銅鑼灣時代廣場附近的公眾地方，無合法權限或合理辯解要攜有1個能夠發出鐳射光束的裝置。

代表律師求情時指，被告並非在地下大堂與警方對峙的人群之中，同時亦未有證據顯示被告有使用鐳射筆，而事實上現場亦沒有人使用鐳射筆。被告事後亦已深刻反省，知道自己守法意識不足，以及沒有諉過於人。

代表律師續指，被告自少與母親相依為命，因被母親體罰而曾進入院舍。被告中學成績不俗，曾擔任風紀，並打算畢業後入讀酒店課程。

裁判官判刑時指，涉案鐳射筆或會對眼晴和皮膚造成傷害，同時又易於收藏。被告被警方於背囊搜出的鐳射筆，可見她有意圖傷害他人。雖然未有證據顯示被告曾使用鐳射筆，現場亦沒有人使用鐳射筆，但案件無人受傷只屬僥倖，不會減低案情嚴重性。被告亦只是被警方截停下，才未有加入與警方對峙的人群。

裁判官續指，本案案情嚴重，雖然被告年輕，但上訴庭案例指出，在這種情況下考量，年青只佔極少比重。惟報告建議被告進入更生中心，考慮到被告年青及有悔意，決定接納報告建議，裁判官遂判處被告進入更生中心。

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記者：梁錦麟