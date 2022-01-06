【面試拍片】疫情來襲英華小學面試改拍片　校長陳美娟：鼓勵父母一同分享

▲ 英華小學校長陳美娟表示，第三輪面試將改為拍片形式。

直資男校英華小學深受家長歡迎，每年都吸引大批家長為兒子報考，2022學年有4000多人報名，爭165個小一學額。早前學校已進行兩輪面試，申請人直接到校與老師、校長面見。惟本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，原本1月進行的第三輪面試，校方決定改為要求家長提交3分鐘短片，了解家長的育兒心得、家校合作看法及親子互動。

英華小學面試分為3輪，所有申請人都會獲邀參與第一輪面試，以小組形式進行，12名小朋友為一組，入課室與老師進行不同活動，由老師進行評分，從4000多人中甄選約700至800人進入第二輪面試。

第二輪面試同樣是小組形式，5名小朋友為一組，跟校長會面，當中有遊戲任務和閱讀環節，最後甄選約300多人進入第三輪。而最後的第三輪面試會由校長面見家長及小朋友，主要了解家長對家校合作的看法及與小朋友的相處模式等。

▲ 英華小學深受家長歡迎。（湯致遠攝）

第3輪面試改拍片

不過，鑑於新冠肺炎變種病毒快速傳播，衛生防護中心表示社區爆發風險非常高，校長陳美娟表示，校方擔心第三輪面試採用面見形式，會增加健康風險，加上若在面試程序中途才被迫中斷，會對未能完成面試的家長及申請人造成不公。

有見及此，校方最終決定將第三輪甄選改為拍片形式，所有參加過第二輪面試的家長及學生都會獲邀提交一條不超過3分鐘的短片，3分鐘以後的內容不作考量，截止日期為1月16日晚上11時，若限時內沒有提交，則當棄論。短片內容須涵蓋3部分：

1. 家長分享與孩子相處的小故事，並說說有關故事對家長育兒的啟發或反思。

2. 家長分享對家校合作的期望及看法。

3. 親子活動展示，例如親子閱讀、做實驗、親子遊戲等。

▲ 陳校長表示，希望見到家長和孩子真實的一面。（湯致遠攝）

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鼓勵父母一同參與

陳校長提醒，第1及2項只須由家長面向鏡頭簡述，她希望了解家長的育兒心得及對家校合作的想法，從而得知家長能否與學校成為好拍檔。至於親子活動展示，陳校長表示，希望看到家長與孩子之間真實的互動，

我們鼓勵父母一同分享，因教養小朋友的責任不是在一個人身上。內容有條理、畫質清晰即可，不需要過分剪接及後製，忌浮誇！

事實上，申請人第一輪及第二輪面試分數已成定局，陳校長坦言，是次拍片是看「能加幾多分」，但她沒有透露是次拍片所佔比重。不過，如果沒有提交短片，即使在前兩輪面試表現優秀，也不會獲取錄機會，

家和學校是相輔相成，家長教養會影響小朋友成長，所以我們希望了解家長的看法。

政府昨日（5日）公布，目前暫不會停課，陳校長亦認為小朋友接受面授課堂，對社交發展有重要幫助，因此希望能維持。但若未來情況惡化需停課，學校亦有完善的網課機制，包括導修課、早會活動，課堂亦有設計互動環節，增加學生的學習動機。

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記者：林愛娜