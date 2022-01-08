【不明怪病】加拿大爆神經系統怪病　患者癡呆現幻覺疑與一種海鮮毒素有關

▲ 加拿大出現一種神經系統怪病，不少是年輕患者。

加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）被爆出現一種漸進性神經系統疾病，兩年來受影響的年輕人愈來愈多，部份患者認知能力迅速退化，並出現失眠、幻覺等症狀。去年初官方公布有48宗病例，8人死亡。惟有消息人士透露，目前患者可能已多達150人，且有照顧者也受感染。

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年輕患者增多 癡呆失眠現幻覺

據《衛報》報道，新不倫瑞克省衛生部門「Vitalité Health Network」一名員工透露，疑似病例愈來愈多，之前無健康問題的年輕患者出現體重迅速下降、失眠、幻覺、思考困難和行動不便等症狀。官方曾於2021年初春首次公布出現48宗疑似個案，數字至今不變。但有消息人士指，目前患者可能已多達150人，發展速度令人憂心。

至少有9宗被記錄病例中，有2名密切接觸者沒有遺傳關聯，但都出現症狀，反映疾病可能與環境因素有關。一名男子出現癡呆和運動失調（ataxia）症狀，照顧他的妻子突然開始失眠、肌肉萎縮，並出現癡呆和幻覺症狀，其情況比丈夫更差。另外，一名30多歲女子染病後不能言語，須透過管子被餵食，並不斷流口水。她的看護人為一名20多歲的護士學生，最近開始認知能力下降。

不過，新不倫瑞克省衛生部去年10月表示，8宗死亡個案均屬於「誤診」，認為並非死於不明神經系統疾病，而是不相關的疾病。有死者家屬對於「誤診」之說感到驚訝，希望為父親的遺體進行神經毒素檢測，包括 β-甲基氨基-L-丙氨酸 (BMAA)。

在龍蝦體內發現高濃度神經毒素

有專家指出，神經系統疾病在年輕族群中很少見。《衛報》引述一項研究指，在龍蝦體內發現高濃度神經毒素的BMAA，惟龍蝦產業是當地沿海地區的重要經濟發展。該國政府公共衛生部門科學家懷疑，BMAA就是染病成因，但需要省政府下令，才能進行相關檢測。不過，新不倫瑞克省拒絕檢測環境因素，引發死者家屬臆測，官員企圖排除神經系統疾病的相關性是否出於政治動機。

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責任編輯：羅嘉欣