【校監媽媽】小學英文差留班兩次赴澳升學考第一　三女之母創國際幼稚園推愉快學習

▲ 國際幼稚園創辦人Bally曾經歷兩次留班，赴澳升學後重拾自信。

適切的教育助學生「翻身」，ABC Pathways國際幼稚園創辦人黃林趣玲（Bally），自言有讀寫障礙，小學曾因英文不合格而留班。她會考僅得五科合格，看似不是讀書的材料，卻在轉換環境、前往澳洲升讀大學後重拾自信，奪得全級第一的佳績。作為三女之母，她希望女兒接受合適的教育，決定創立英語教育中心及國際幼稚園，讓小朋友體驗愉快學習。

▲ Bally與三位女兒關係良好。（Bally提供）

自言屬SEN學生 小學英文差留班兩次

Bally留着短髮，說話總帶自信笑容，外表一副女強人的模樣。在幼稚園創辦人、校監、三女之母的身份背後，她有過跌碰的成長經歷。出身自傳統學校，Bally坦言喜歡上學但不喜歡讀書，小學曾因英文不合格而留班兩次，被老師責罵及懲罰。英文科對她而言如「魔鬼」一樣，

我那時在想，誰發明英文那麼討厭？只有英文令我被人罵、被人笑。

感受不到學習的樂趣，會考僅僅五科合格，Bally在中五畢業後投身職場，為不用再面對英文而感高興。然而工作兩、三年後，她漸覺不妥，因不諳英文、沒大學學歷，欠缺升職加薪的機會，「開始覺得社會很現實，英文這個魔鬼我逃避不了，倒不如去面對」。當時她年僅20出頭，決定去澳洲塔斯曼尼亞修讀市場學，才發覺讀書原來可以如此快樂。

Bally從小記性不太好，有讀寫障礙，入電話號碼也會弄亂數字，長大後才知自己是「SEN」學生，有感在香港考試制度下難以發揮，「老師知道我懂得那些知識，但答不出關鍵字便沒有分，我變成有能力但表現不出來的人」。到澳洲後她體驗另一種教學模式，老師總是充滿鼓勵、不停讚賞，即使卷上或有文法錯誤，只要能夠表達所想，老師會找答對的地方給予分數。

Bally愈讀愈有信心，兩年後拿到全級第一，令她意識到自己不是「讀不成書」的人，

你愈踐踏我、愈覺得我沒有用，我便愈想放棄；反而老師那小小的讚賞，令我很想去爭取，想努力讀書。

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教育三女「德」比「才」更重要

她慶幸小時候父母從不打罵，憶起某次默書拿0分，第二次拿10分，父親得知後沒有責怪，反而笑言「兩次加起來便是100分！」，以幽默來回應慘不忍睹的成績。與分數相比，父母更在意她的品格，「讀書不好我不會看輕自己，他們教育我做人要對得起自己的良心，長大後有能力的話要幫助別人、盡社會責任」。

父母的價值觀影響Bally教育3位女兒，認為「德」比「才」更重要。她指一些高學歷的人，處理事情可以很差，關鍵在於其品格及思想，「就如學功夫可以強身健體，也可用來欺負別人；有知識也可做很多對社會有壞影響的事」。

Bally指自己着緊女兒的品格教育多於成績，認為讀書是小朋友的事，家長只需適當提點，故由幼稚園開始便不會幫她們「執書包」，培養其責任感及自理能力。放手讓女兒成長，效果比想像中更好。三位女兒各有所長，大女喜愛科學，現於哈佛大學攻讀碩士；二女醉心傢俱及產品設計；三女現時讀中三，成績不是特別「標青」，但善於解決難題及關顧別人。

▲ Bally創國際幼稚園，推行愉快學習。（林綺虹攝）

為基層學生提供全額學費資助

成為母親之後，Bally對於教育愈來愈有興趣，曾讀身心語言程式學（NLP）課程，研究家長如何培育小朋友。她憶起誕下頭兩胎後曾感徬徨，擔心小朋友跟她一樣在傳統教育制度下，難以追上進度。她摸索過後認為女兒適合讀國際學校，在20年前毅然決定創立小型教育中心，讓女兒體驗外國教學模式，學好英語。最初為女兒而設的教育中心，20年來不斷擴展，開設多間分校；6年前Bally更開設國際幼稚園，推行愉快學習。

在創立幼稚園的同時，Bally設立慈善基金，為一班來自基層家庭的小朋友提供全額學費及雜費資助。育有兩子的許太，是其中一位受助家長。她指茶點費、書包、校服及校巴費等一概全免，減輕他們的經濟壓力。許太的細仔現時就讀K3，由起初只喜歡中文，慢慢對英文產生興趣，聽英文歌時會跳來跳去，亦會嘗試用老師教的方法讀不懂的單字，「環境令小朋友享受學英文，上課是『玩着學』，在輕鬆的環境學習。弟弟現時K3，英文程度已和小學相若」。

Bally樂見小朋友享受學習，笑言與這班學生有「30年之約」，盼待他們學有所成、為社會貢獻時，再回來相聚，慶祝她80歲大壽。

我經常跟家長分享，要將『感恩』傳承下去，每個小朋友都繼續幫助人的話就不得了！一個人有良好的價值觀，傳承下去，影響可以很大。

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記者：胡嘉儀