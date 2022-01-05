TVB港台首度合辦音樂頒獎禮　《香港金曲頒獎典禮》4月3日九展舉行

▲ 《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會。

TVB及香港電台首度合辦音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，在今日（1月5日）於TVB將軍澳電視廣播城，舉行記者會。

今日有大批歌手出席，包括AGA江海迦、ANSONBEAN、Dear Jane、Eagle 陳天翺、Gin Lee李幸倪、HANA菊梓喬、Hey Joe Trio、Jace陳凱詠、JNYBeatz、Kerryta、MC張天賦、Mike 曾比特、ONE PROMISE、Oscar 涂毓麟、P1X3L、Supper Moment、石山街、布志綸、安俊豪、李妍、吳若希、谷婭溦、吳業坤、泳兒、林奕匡、姚焯菲、胡鴻鈞、陳柏宇、馮允謙、黃妍、曾樂彤、葉巧琳、鄭融、譚嘉儀。

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《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》是本港樂壇史上首次由兩大電子傳媒機構合辦的音樂頒獎禮，大會將委託獨立機構進行民意調查，並由市民透過互聯網投選至愛，同時邀請各界專業音樂人投票。

頒獎典禮定於4月3日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行，屆時將頒發13個類別獎項，由互聯網公眾投票；專業評判；中文歌曲龍虎榜及勁歌金曲委員會與及民意調查選出，13個獎項包括: 香港金曲金曲獎、香港金曲新人獎、香港金曲華語歌曲獎、香港金曲男歌手大獎、香港金曲女歌手大獎、香港金曲樂隊大獎、香港金曲最佳合唱歌曲獎、香港金曲最佳劇集歌曲獎、香港金曲 CASH 創作歌手獎、香港金曲最佳中文唱片獎、香港金曲年度最佳進步獎、香港金曲全球華人至尊金曲獎、香港金曲榮譽大獎。