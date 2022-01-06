【上車必睇】房委會今年度居屋賣樓賺70億元　建築成本每伙約76萬元

▲ 房委會年度預算記者會。（陳國峰攝）

房委會今（6日）公布未來5年財政預算，2021/22年度（本年度）綜合盈餘有96.23億元，當中受惠於約4,000個資助出售單位入賬，賣樓收入錄近70億元。不過房委會預期，未來5年建築開支呈升勢，出租公屋營運開支上升，影響收入表現，但現階段財政穩健，毋須政府注資。

居屋及綠置居的賣樓收入，仍是房委會主要收入來源。消息稱，4,000伙新居屋項目於本年度入賬，令「資助自置居所」分項盈餘錄69.83億元。而預計2022/23年度，賣樓收入約62.34億元。

對於房委會前年按機制，公屋加租9.66%，但因應疫情向租戶提供1個月免租，也影響財政開支。展望未來5個年度，其中4個年度「租住房屋」運作分項也錄赤字，營運開支增加。商業樓宇營運方面，未來5個年度的預測收入也錄升勢。

公屋單位建築成本65萬 按年升6%

至於近年公營房屋的建築成本有明顯轉變，最新每個公屋單位建築成本65萬元，較上年度的61萬元漲價6%。至於居屋每個單位建築成本則是76萬元，卻較去年的90萬元跌14%。據悉因應地盤發展規模，以至土地平整等因素，也影響發展成本。

展望未來，因政府未來十年，需興建公營房屋30.1萬伙，當中約20萬伙需於2026/27年後才陸續落成。房委會預計建築開支將逐年上升，預算未來5年總建築開支涉款1,278億元。

房委會財務小組主席陳家樂預期，因應2026/27年度後的建屋量增加，相信2026/27年度的後五年建築開支，將會比目前估計再增加一倍以上，會緊密留意建築開支上升情況。

他形容房委會財政穩健，現金投資結餘也足以應付未來5年日常營運及建築開支，短期內毋跟政府討論注資。

▲ 房委會年度預算記者會，房委會財務小組主席陳家樂。（陳國峰攝）

房委會大會本月17日開會，屆時會審議有關財政預算。

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記者：吳卓峰