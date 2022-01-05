【社交距離措施】社署及受資助服務單位將維持服務　安老院及殘疾人士院舍暫停探訪

▲ 社署公布，除恩恤原因，安老院舍及殘疾人院舍將暫停探訪。（車耀開攝）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府今日（5日）早前公布新一輪社交距離措施，包括停止大型活動，公立醫院禁止探訪等。社會福利署亦有相應安排。發言人表示，社署及各受資助的服務單位將會在上述期間繼續維持服務，除公務或體恤原因的探訪外，所有安老院及殘疾人士院舍會於上述期間暫停接受探訪。

社署表示，社署及各受資助的服務單位將會在1月7日至20日期間繼續維持服務但所有服務單位舉辦的各類型小組活動包括興趣班、講座等，以及大型活動在此期間均會暫停，各單位可考慮以網上形式進行活動。此外，除公務或體恤原因的探訪外，所有安老院及殘疾人士院舍會於上述期間暫停接受探訪。

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記者：袁澍