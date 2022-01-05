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【撞警車】兩男女被捕　涉無牌駕駛及刑事毀壞等8罪

社會 19:07 2022/01/05

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兩男女被捕，涉無牌駕駛及刑事毀壞等8罪。(黃傑偉攝)

警方於昨晚（4日）在大窩口拘捕兩男女，涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、危險駕駛、意外後沒有停車、刑事毀壞、不付款而離去及外出時未有攜帶身份證明文件。

警方指前日（3日）在紅磡區處理一宗可疑車輛兩案件期間，當時車上除男司機外，另有一名女乘客及兩名女童，當警員要求司機落車調查時，男司機突然倒車撞向警車車頭，再駛前並幾乎撞到一名警員，警員在生命受威脅下擎槍戒備並對車輛發出警告，男司機沒有理會警告，再衝前撞向警車車身，之後高速逆線行駛期間再撞到一部客貨車，之後在停車場一樓出口撞毀閘桿逃去。

事件中除警車及客貨車外，另有一部房車被波及損毀，而事件中客貨車司機受傷不適需送院治理。警方對事件高度關注，並將案件交由九龍城刑事調查支援隊跟進調查。案發翌日，涉案私家車被發現棄置於九龍城區路邊，警方經深入調查及分析後，成功鎖定兩名男女，於1月4日晚上在大窩口拘捕21歲姓羅男司機及20歲姓葉女乘客，兩人為夫妻關係。

警方調查相信兩人未經車主同意取去車輛，被捕人涉嫌未獲授權而取用交通工具、刑事毀壞、不付款離去、外出時未有攜帶身份證明文件、危險駕駛意外後未有停車、無牌駕駛、及駕駛時沒有第三者保險，被捕人現正被警方扣查。

九龍城警區刑事調查支援隊督察陳言璋指，案中男司機駕駛態度惡劣，嚴重危害警員及其他道路使用者安危，警方重申，刑事毀壞屬嚴重罪行一經定罪可被判監禁10年，而危險駕駛一經定罪可被判監禁3年及罰款25,000元，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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