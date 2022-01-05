【議會開鑼】夏寶龍深圳接見新任立法會議員　為中央官員首次

▲ 多名建制派議員今日到深圳，與夏寶龍會面。（林宇翔攝）

新一屆立法會議員已經完成宣誓，今日有多名議員到深圳，與港澳辦主席夏寶龍會面，與會者又引述稱，夏寶龍向新任議員提出5點新希望。

立法會主席梁君彥與10多名議員，在晚上會見傳媒。梁君彥稱，因為疫情關係，今次只有部份議員與夏寶龍會面，由夏寶龍代表中央，與議員進行任職談話。

他表示，夏寶龍稱回歸後的立法會，日益偏離憲政定位，成為反中亂港的主要平台，亂象愈演愈烈，未來要回歸本位。梁君彥又稱，夏寶龍提及「中央政府是真心實意，在香港搞民主」，但要符合自身情況、一國兩制原則，走香港特色的路，不能照搬西方一套。

民建聯主席李慧琼就列出，夏寶龍提出新一屆立法會應有的新面貌、新希望，5點希望分別為：

1. 全面貫徹一國兩制方針，作立場堅定的愛國者

2. 支持、監督港府依法施政，做行政主導體制的維護者

3. 勤勉、務實、貼地、廉潔，做真正民意代表

4. 勤於學習，做高質素管治者

5. 善於團結協作，不斷提高立法會工作效率及整體戰鬥力

建制派班長、商界（第二）廖長江則稱，夏寶龍強調要把握好立法會的憲制地位，表明立法會是單一制國家下的地方立法機關，亦是行政主導體制下的立法機關。他又引述指，今次是中央首次，與新任立法會議員見面交流，認為表達出中央在愛國者治港的時代下，對立法會的期望。

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記者：陳宛彤