【北部都會區】鄉議局倡興建高速公路貫穿新界東南北　連接西貢至香園圍口岸

▲ 新界鄉議局代表今日與財政司司長陳茂波會面。（馮漢柱攝）

新界鄉議局代表今日與財政司司長陳茂波會面，就最新一份財政預算案提出7項建議。鄉議局主席劉業強表示，政府應妥善規劃北部都會區道路交通網絡以及民生配套設施，並研究興建一條貫穿新界東南北的高速公路，由將軍澳直通西貢、大水坑、連接吐露港公路北段、龍山隧道到香園圍口岸。

劉業強會後見記者時表示，建議政府盡快就都會區的建設制訂時間表及財政預算，妥善規劃道路交通網絡以及民生配套設施，並加快研究北環线南延成為新的南北通道。他認為，政府可借鑑內地「城中村」發展模式，選擇合適的鄉村式發展地帶作為試點，適量提高丁屋用地的發展密度，准許興建多層式樓宇，為村民提供多一個選擇方案。

他亦建議政府撥款設立鄉郊基建發展基金，專門用於提升新界鄉村基礎設施，包括增撥資源加快進行鄉村污水收集系統工程計劃，為新界所有沒有自來水供應的鄉村鋪設供水設施，以及出資或積極鼓勵電訊商為鄉郊增建基站等，改善鄉郊的通訊網絡。

鄉議局其他建議包括，撤銷樓市辣招，便利市民出售物業套現應付因經濟下行而出現的財政問題或現金需求；繼續以電子貨幣形式向每名香港市民發放港幣5000元；撥款發展綠色經濟，完善上市制度、以及設立中國歷史博物館等。

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記者：陳葆琳