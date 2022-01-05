【空姐群組】染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場　袁國勇今晚到場視察

▲ 染疫測量師曾訪天后「陸田園」與空姐母親同場，袁國勇今晚到場視察。（資料圖片）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，衞生防護中心宣布，今日（5日）新增38宗確診個案，包括34宗輸入個案。昨日初步確診居屯門的42男測量師今日亦確診染疫，屬第12767宗確診個案。

衞生防護中心總監徐樂堅稱，根據中心初步調查，該名測量師曾經與空姐母親在維園有共處空間，二人曾經相距20米，不排除病毒在戶外亦引起傳播感染。

中心亦翻查男病人的八達通紀錄，發現病人曾於12月31日早上9時到訪天后陸田園餐廳小廚；日前確診的空姐母親亦曾與一名59歲女友人同日同一時段，到該餐廳食早餐。該名59歲女友人今日亦初步確診，與家人居天后廟道翠巒閣。

中心指，現時未知男病人當日於該餐廳外賣或是堂食，會再作調查。港大微生物學系講座教授袁國勇今晚將到陸田園餐廳小廚視察。

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記者：陳正怡