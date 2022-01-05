【涉性侵少女】涉車內圖性侵16歲酒醉外籍少女　的士司機否認企圖強姦受審

▲ 的士司機涉企圖強姦16歲女乘客，案件今於高等法院開審。資料圖片

53歲夜間的士司機凌晨時分，接載16歲酒醉外籍少女於黃泥涌陽明山莊附近時，涉於車內企圖強姦對方，其後載少女到酒店睡覺，少女翌日醒來發現遭被告攬著，驚慌下大叫，並致電母親。涉案司機否認企圖強姦罪，案件今（5日）於高等法院開審。控方指被告被捕後曾表示曾「搞」該少女，警誡下則稱是少女主動提議，及同意發生親密行為。

被告林少峯（54歲），案發時為的士司機，被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2020年5月16日，在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦女子X。

控方開案陳詞指，16歲事主X於案發前1天相約友人赤柱，事主喝醉後發生的事情已全無記憶。至案發日早上，事主於酒店房間醒來時，發現遭被告攬著，X驚慌下大叫，匆匆帶走個人物件後離開房間，並致電母親。

控方指，X的母親Y於案發前晚上，因女兒撤夜未回而擔心，遂透過手機尋找X，並曾到有關酒店，惟接待處表示沒有見過X。及至案發日早上，Y接獲X來電，並帶同X到醫院，X拒絕接受檢驗，其後報警。

控方指有保安員曾目擊看似酒醉的X曾登上的士，最終登上由被告駕駛的的士。控方指根據酒店紀錄，X於案發日早上近10時離開酒店，被告則於10時許離開，同日稍後被告在家中被捕。被告被捕後稱於案發前晚上當夜更司機，並曾接載1名酒醉的外籍女子，被告稱曾「撩佢搞嘢」，之後便載她到酒店睡覺。

控方指被告其後於警誡下承認曾「搞」少女，惟看不到對方有反應，遂以為對方同意。被告其後於錄影會面時否認曾說過「搞」，並指沒有進入X的陰道，以及是X主動提議的，並同意與他發生親密行為。

控方指被告被控企圖強姦罪，控方須證明被告有意圖與X發生性交，而他明知X是不願意的。控方提醒陪審團，本案重要事項是事主X受酒精影響的程度。控方指X案發時酒醉至不能同意與被告作出任何性行為，被告藉X酒醉而佔其便宜。

聆訊明(6日)續。

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記者：林育慧