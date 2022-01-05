【全民造星IV】MC張天賦回應緋聞　認與Ash齊過平安夜：我冇諗太多

參加ViuTV《全民造星IV》的23歲人妻Ash（鍾卓穎）在前日（1月3日）早上公布離婚，但在同日晚上，有網民踢爆指，在上個月的平安夜遇到Ash與新人王MC張天賦齊於黃埔超市購物，由此引來猜測指Ash「派帽」偷食。

網民並在Ash前夫阿龍的帖文下留言稱：「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西......」一直深愛Ash的阿龍回應：「不是啊平安夜他跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎」

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前夫力撐Ash

但該網民反問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash在一起？」而阿龍轉話題稱：「好啦不要再說這些了，要開開心心的過每一天」。之後阿龍再解釋當日是慶功宴，所以Ash與MC一起而已，力撐前妻當時沒有出軌。

後來，MC所屬的華納唱片亦向傳媒回應事件，稱：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」

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張天賦與Ash慶節

在今日（1月5日），MC張天賦出席《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》記者會，首度回應與Ash的緋聞。

MC解釋與對方只是普通工作合作夥伴：「因為嗰日冇嘢做，所以就一齊行超市。」

被問當時Ash未宣布離婚，而且當日是平安夜，為何不奇怪她在大節日卻不陪丈夫？MC回答：「我冇諗太多，嗰日都係即興搵朋友，去超市得兩個人，但之後一齊去party仲有其他朋友。」並指彼此不相熟，所以不清楚對方婚姻狀況。

問他與Ash會否有發展空間時，MC稱對方有向他詢問關於娛圈發展的問題，他亦有看Ash的比賽片段：「覺得她唱歌幾好，但拍拖我就冇諗過。」並強調自己現時仍是單身。

另外，MC表示對TVB與港台合辦《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》感高興，並希望屆時有份角逐新人獎或其他獎項。